https://ria.ru/20200911/pogoda-1577070352.html
Москвичей предупредили о порывистом ветре в пятницу
Погода без осадков, но с порывистым ветром ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T07:44
2020-09-11T07:44
2020-09-11T07:44
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Погода без осадков, но с порывистым ветром ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.Синоптик отметил, что будет западный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит к исходу дня 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше нормы.
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество