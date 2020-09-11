https://ria.ru/20200911/pogoda-1577070352.html

Москвичей предупредили о порывистом ветре в пятницу

Погода без осадков, но с порывистым ветром ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T07:44

2020-09-11T07:44

2020-09-11T07:44

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Погода без осадков, но с порывистым ветром ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.Синоптик отметил, что будет западный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит к исходу дня 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше нормы.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество