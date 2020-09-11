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Москвичей предупредили о порывистом ветре в пятницу
Погода без осадков, но с порывистым ветром ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T07:44
2020-09-11T07:44
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Погода без осадков, но с порывистым ветром ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос" </a>Александр Синенков.Синоптик отметил, что будет западный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит к исходу дня 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше нормы.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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погода, москва, общество

Москвичей предупредили о порывистом ветре в пятницу

07:44 11.09.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЖенщина идет по улице под порывами ветра
Женщина идет по улице под порывами ветра - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина идет по улице под порывами ветра. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Погода без осадков, но с порывистым ветром ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Мы ожидаем сегодня в Москве переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днём в Москве - 15-17 градусов, в Подмосковье - от 13 до 18 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что будет западный ветер, со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит к исходу дня 750 миллиметров ртутного столба, это немного выше нормы.
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ПогодаМоскваОбщество
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