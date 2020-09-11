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Анна Плетнева заявила, что ей стыдно за Рудковскую и Баскова в TikTok
Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева в интервью на YouTube раскритиковала "престарелых" звезд в TikTok. Исполнительница рассказала о своих чувствах при... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:06
2020-09-11T13:06
анна плетнева (певица)
шоу-бизнес
яна рудковская
николай басков
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости</strong>. Солистка группы "Винтаж" <a href="https://ria.ru/person_anna-pletneva-pevitsa" target="_blank">Анна Плетнева</a> в <a href="https://clck.ru/QnxvH" target="_blank">интервью</a> на YouTube раскритиковала "престарелых" звезд в TikTok. Исполнительница рассказала о своих чувствах при просмотре роликов продюсера <a href="https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/" target="_blank">Яны Рудковской</a> и певца Николая Баскова.При этом певица подчеркнула, что не хочет обидеть коллег, уважает их работу и завидует смелости.<br>
https://ria.ru/20200909/rudkovskaya-1576972108.html
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анна плетнева (певица), шоу-бизнес, яна рудковская, николай басков

Анна Плетнева заявила, что ей стыдно за Рудковскую и Баскова в TikTok

13:06 11.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастница группы "Винтаж" Анна Плетнева выступает на сцене концертного зала "Barvikha Concert Hall
Участница группы Винтаж Анна Плетнева выступает на сцене концертного зала Barvikha Concert Hall - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева в интервью на YouTube раскритиковала "престарелых" звезд в TikTok. Исполнительница рассказала о своих чувствах при просмотре роликов продюсера Яны Рудковской и певца Николая Баскова.
- Обезьяний стыд это называется, когда я на них смотрю. Нет-нет-нет, я не вижу Яну Рудковскую, которая это делает! - заявила 43-летняя Анна Плетнева Вячеславу Манучарову на его шоу "Эмпатия Манучи".
При этом певица подчеркнула, что не хочет обидеть коллег, уважает их работу и завидует смелости.
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