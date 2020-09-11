https://ria.ru/20200911/pletneva-1577087584.html

Анна Плетнева заявила, что ей стыдно за Рудковскую и Баскова в TikTok

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева в интервью на YouTube раскритиковала "престарелых" звезд в TikTok. Исполнительница рассказала о своих чувствах при... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:06

2020-09-11T13:06

2020-09-11T13:06

анна плетнева (певица)

шоу-бизнес

яна рудковская

николай басков

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости</strong>. Солистка группы "Винтаж" <a href="https://ria.ru/person_anna-pletneva-pevitsa" target="_blank">Анна Плетнева</a> в <a href="https://clck.ru/QnxvH" target="_blank">интервью</a> на YouTube раскритиковала "престарелых" звезд в TikTok. Исполнительница рассказала о своих чувствах при просмотре роликов продюсера <a href="https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/" target="_blank">Яны Рудковской</a> и певца Николая Баскова.При этом певица подчеркнула, что не хочет обидеть коллег, уважает их работу и завидует смелости.<br>

https://ria.ru/20200909/rudkovskaya-1576972108.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна плетнева (певица), шоу-бизнес, яна рудковская, николай басков