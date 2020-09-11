Бразильского специалиста по коренным народам убили при изучении племени

В Бразилии найдено племя, где считают только до трех РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 авг - РИА "Новости", Андрей Кургузов. В бразильской Амазонии обнаружено племя индейцев, живущее скрытно от цивилизованного мира и не умеющее считать. Как сообщает информационное агентство "Фолья", открытие сделал американский исследователь Питер Гордон, долгое время изучавший обычаи племени "пираан", обитающего в дебрях амазонской сельвы. Члены этого племени, до сих пор живущего в каменном веке, используют для счета всего три слова. "Ой" означает один, "ои" (с ударением на последний слог) означает два. Слова "бааги" и "айбай" используются для обозначения всех остальных цифр и означают "множество". "Ой" может также означать "почти один", "около одного" или "кучка". Ученый, проживший некоторое время среди племени, показывал индейцам предметы, которые они обозначали своими знаками или рисовали палочки на бумаге. При виде одной рыбы они рисовали одну палочку, две рыбины они обозначали двумя штрихами. А вот при показе более трех предметов число палочек оставалось...