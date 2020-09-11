Бразильского специалиста по коренным народам убили при изучении племени
Лучник стреляет из лука. Архивное фото
Инцидент произошел в среду. Как сообщается, 56-летний Риели Франсискато был убит на западе Бразилии в муниципалитете Серингейрас, штат Рондония.
Как сообщил один из друзей Риели полицейский Паулу Рикарду Бреса, который стал очевидцем произошедшего, ученый отправился в отдаленный район, чтобы провести удаленный мониторинг для изучения миграции изолированного народа.
"Мы услышали звук стрелы, попавшей ему в грудь. Затем он закричал, вытащил стрелу и побежал назад. Ему удалось пробежать 50-60 метров, после чего он упал почти замертво. К сожалению, нашего друга больше нет", - заявил Бреса.
По данным портала, Риели посвятил 30 лет своей жизни изучению и охране коренного населения. Он был сотрудником правительственного Национального института индейцев (Funai) Бразилии.
30 августа 2004, 05:40РИА НаукаВ Бразилии найдено племя, где считают только до трехРИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 авг - РИА "Новости", Андрей Кургузов. В бразильской Амазонии обнаружено племя индейцев, живущее скрытно от цивилизованного мира и не умеющее считать. Как сообщает информационное агентство "Фолья", открытие сделал американский исследователь Питер Гордон, долгое время изучавший обычаи племени "пираан", обитающего в дебрях амазонской сельвы. Члены этого племени, до сих пор живущего в каменном веке, используют для счета всего три слова. "Ой" означает один, "ои" (с ударением на последний слог) означает два. Слова "бааги" и "айбай" используются для обозначения всех остальных цифр и означают "множество". "Ой" может также означать "почти один", "около одного" или "кучка". Ученый, проживший некоторое время среди племени, показывал индейцам предметы, которые они обозначали своими знаками или рисовали палочки на бумаге. При виде одной рыбы они рисовали одну палочку, две рыбины они обозначали двумя штрихами. А вот при показе более трех предметов число палочек оставалось...