https://ria.ru/20200911/perekhvat-1577104404.html

Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил два самолета США над Черным морем, заявили в Национальном центре управления обороной РФ, ранее сегодня сообщившем о... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:43

2020-09-11T16:43

2020-09-11T16:56

россия

черное море

су-27

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Российский истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> перехватил два самолета <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>, заявили в Национальном центре управления обороной РФ, ранее сегодня сообщившем о перехвате истребителем <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> самолета радиотехнической разведки ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>."Одиннадцатого сентября российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>."После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ американскими самолетами не допущено.Главком <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a> ранее констатировал, что Североатлантический альянс повысил активность своих боевых - а не только разведывательных - самолетов у границ России. По словам генерала, только с 28 августа по 4 сентября самолеты бомбардировочной авиации США совершили 10 одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европы</a>, а также над прилегающими морскими акваториями. За август авиация ВКС РФ 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и <a href="http://ria.ru/location_Okhotskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Охотским морями</a>, отметил генерал.

https://ria.ru/20200909/perekhvat-1576964530.html

https://ria.ru/20200911/samolety-1577092410.html

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россия

черное море

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, су-27, сша, в мире