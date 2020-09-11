Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/peregovory-1577105544.html
В Госдепе оценили влияние ситуации с Навальным на переговоры по СНВ-3
Позиция США по Белоруссии и Алексею Навальному никак не связана с переговорами с РФ по стратегической стабильности; Вашингтон рассчитывают, что у Москвы такой... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:00
2020-09-11T17:00
госпитализация алексея навального
стивен биган
договор снв-3
алексей навальный
москва
белоруссия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости.</strong> Позиция <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> никак не связана с переговорами с РФ по стратегической стабильности; <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> рассчитывают, что у <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> такой же подход, заявил первый заместитель госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a>."Никто в США не привязывает наши позиции по поводу выборов и грубого насилия в Белоруссии или трагическому отравлению Алексея Навального к каким-либо другим вопросам, переговорам по СНВ-3 или чему-то еще", - сказал Биган на пресс-конференции.Он отметил, что переговоры по СНВ-3 продолжаются."Уверен, российская сторона хочет того же", - сказал он.
https://ria.ru/20200824/snv-1576231322.html
4
москва
белоруссия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2134:1600_1400x0_80_0_0_38c2193be170d308dbb414e002c62826.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, стивен биган, договор снв-3, алексей навальный, москва, белоруссия, сша, в мире

В Госдепе оценили влияние ситуации с Навальным на переговоры по СНВ-3

17:00 11.09.2020
490
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. Позиция США по Белоруссии и Алексею Навальному никак не связана с переговорами с РФ по стратегической стабильности; Вашингтон рассчитывают, что у Москвы такой же подход, заявил первый заместитель госсекретаря Стивен Биган.
"Никто в США не привязывает наши позиции по поводу выборов и грубого насилия в Белоруссии или трагическому отравлению Алексея Навального к каким-либо другим вопросам, переговорам по СНВ-3 или чему-то еще", - сказал Биган на пресс-конференции.
Он отметил, что переговоры по СНВ-3 продолжаются.
"Уверен, российская сторона хочет того же", - сказал он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 12:05
Китайский эксперт предположил, как могут продлить договор СНВ-3
4311015
Обсудить 4
Госпитализация Алексея НавальногоСтивен БиганДоговор СНВ-3Алексей НавальныйМоскваБелоруссияСШАВ мире
Рекомендуем
Российские военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка на военном параде по случаю 70-летия победы китайского народа в войне сопротивления с Японией и 70-летия окончания Второй мировой войны
Россия и Китай совместно выступили против героизации нацистов
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Премьер Чехии призвал Белоруссию не повторять украинский сценарий
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
В Чехии не исключили влияния ситуации с Навальным на отношения с Россией
Алексей Навальный
Госдеп призвал Россию "гораздо быстрее" расследовать дело Навального
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В США считают, что выборы в Белоруссии не принесли легитимности властям
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
Эксперт назвал причину давления США на Россию по Белоруссии и Навальному
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдепартамент США заявил, что Россия не должна поддерживать Лукашенко
Здание правительства Украины в Киеве
Украина подготовила концепцию переходного правосудия по Донбассу и Крыму
Таблетки
Минздрав объяснил порядок обеспечения лекарствами пациентов с гемофилией
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Вышеградская группа готова ввести безвизовый режим для белорусов
Посол Украины пересекает белорусскую границу
Посол Украины на границе с Белоруссией угрожал "дипломатической войной"
Алексей Навальный
Постпред назвал причину отказа Германии предоставить данные по Навальному
Светлана Тихановская
Белорусский парламентарий оценил резолюцию Литвы по Тихановской
Вид на Белград, Сербия
МИД Сербии поддержал увеличение присутствия США на Балканах
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния