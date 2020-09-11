https://ria.ru/20200911/peregovory-1577105544.html

В Госдепе оценили влияние ситуации с Навальным на переговоры по СНВ-3

Позиция США по Белоруссии и Алексею Навальному никак не связана с переговорами с РФ по стратегической стабильности; Вашингтон рассчитывают, что у Москвы такой... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:00

2020-09-11T17:00

2020-09-11T17:00

госпитализация алексея навального

стивен биган

договор снв-3

алексей навальный

москва

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости.</strong> Позиция <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> никак не связана с переговорами с РФ по стратегической стабильности; <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> рассчитывают, что у <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> такой же подход, заявил первый заместитель госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a>."Никто в США не привязывает наши позиции по поводу выборов и грубого насилия в Белоруссии или трагическому отравлению Алексея Навального к каким-либо другим вопросам, переговорам по СНВ-3 или чему-то еще", - сказал Биган на пресс-конференции.Он отметил, что переговоры по СНВ-3 продолжаются."Уверен, российская сторона хочет того же", - сказал он.

https://ria.ru/20200824/snv-1576231322.html

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москва

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, стивен биган, договор снв-3, алексей навальный, москва, белоруссия, сша, в мире