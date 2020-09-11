https://ria.ru/20200911/peregovory-1577094539.html

В Берлине начались переговоры политсоветников "нормандского формата"

В Берлине начались переговоры политсоветников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию, с российской стороны в них... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:34

2020-09-11T14:34

2020-09-11T14:34

"нормандская четверка"

донбасс

дмитрий козак

германия

берлин (город)

украина

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> В Берлине начались переговоры политсоветников глав государств и правительств "нормандского формата" по украинскому урегулированию, с российской стороны в них участвует замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a>."Дмитрий Козак прибыл на переговоры политических советников "нормандского" формата, которые проходят в ведомстве федерального канцлера ФРГ в Берлине", - заявили в дипмиссии.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Козак примет участие в этой встрече 11 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>. В пресс-службе правительства <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> отказались подтвердить РИА Новости информацию обо встрече, подчеркнув, что на данном уровне контакты остаются "тесными и постоянными".Повестка дня встречи, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "та самая, которая закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами". Именно на этом, по словам Пескова, российская сторона настаивала до мероприятия, чтобы "потом уже во время встречи не размывать ранее достигнутые договоренности, не размывались субстанции для обсуждения".Последняя встреча политсоветников в "нормандском формате" прошла 3 июля в Берлине. Козак, принимавший в ней участие со стороны России, заявил по итогам, что украинская делегация не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> требует сделать это в ближайшее время. Также Козак сообщил, что говорить о саммите "нормандской четверки" пока "очень, очень рано", так как необходимо выполнить в полном объеме, "прежде всего со стороны Украины", решения, принятые на саммите 9 декабря 2019 года.Власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> обсуждается, в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200825/krym-1576309344.html

https://ria.ru/20200820/donbass-1576065251.html

https://ria.ru/20200906/donbass-1576851669.html

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донбасс

германия

берлин (город)

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"нормандская четверка", донбасс, дмитрий козак, германия, берлин (город), украина, в мире