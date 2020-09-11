https://ria.ru/20200911/palomnichestvo-1577119018.html

Стало известно о "паломничестве" к Ефремову в СИЗО

В первые дни пребывания в СИЗО Михаил Ефремов получил от поклонников более сотни писем, рассказал RT член общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T21:17

2020-09-11T21:17

2020-09-11T22:43

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> В первые дни пребывания в СИЗО <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> получил от поклонников более сотни писем, рассказал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a> член общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов."Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи", — заявил он после посещения артиста в СИЗО.По его словам, одна из поклонниц принесла актеру пирог собственного приготовления, но передать его Ефремову не смогут, поскольку он уже исчерпал лимит на передачи в 30 килограммов за месяц.Сам артист просил передать, что у него все нормально и он ни в чем не нуждается.Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, который скончался спустя несколько часов в больнице.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

https://ria.ru/20200911/kamera-1577109137.html

https://ria.ru/20200911/efremov-1577088563.html

Дмитрий Крылов О как! Оказывается любой может передачу сделать для любого заключенного! И вложить туда все что хочет и тот не сможет отказаться? получается если кто-то тебе не нравится, то можно первого числа каждого месяца привозить по 30 кг соли и заключенный останется без передач на месяц. Надо же обойдется всего в 250 рублей, а прикол будет на целый месяц... 16

Рома Филл Ну так чем ему там будет плохо ? Ну пусть сидит и пироги ест.Правда без водочки и коньячка. Но придётся отвыкать. Может и вылечится и будет трезвенником. А концерты пусть даёт , только теперь бесплатные и другому зрителю. 10

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия