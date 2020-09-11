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https://ria.ru/20200911/palomnichestvo-1577119018.html
Стало известно о "паломничестве" к Ефремову в СИЗО
В первые дни пребывания в СИЗО Михаил Ефремов получил от поклонников более сотни писем, рассказал RT член общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:17
2020-09-11T22:43
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> В первые дни пребывания в СИЗО <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> получил от поклонников более сотни писем, рассказал <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a> член общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов."Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи", — заявил он после посещения артиста в СИЗО.По его словам, одна из поклонниц принесла актеру пирог собственного приготовления, но передать его Ефремову не смогут, поскольку он уже исчерпал лимит на передачи в 30 килограммов за месяц.Сам артист просил передать, что у него все нормально и он ни в чем не нуждается.Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, который скончался спустя несколько часов в больнице.Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
https://ria.ru/20200911/kamera-1577109137.html
https://ria.ru/20200911/efremov-1577088563.html
О как! Оказывается любой может передачу сделать для любого заключенного! И вложить туда все что хочет и тот не сможет отказаться? получается если кто-то тебе не нравится, то можно первого числа каждого месяца привозить по 30 кг соли и заключенный останется без передач на месяц. Надо же обойдется всего в 250 рублей, а прикол будет на целый месяц...
16
Ну так чем ему там будет плохо ? Ну пусть сидит и пироги ест.Правда без водочки и коньячка. Но придётся отвыкать. Может и вылечится и будет трезвенником. А концерты пусть даёт , только теперь бесплатные и другому зрителю.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Стало известно о "паломничестве" к Ефремову в СИЗО

21:17 11.09.2020 (обновлено: 22:43 11.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В первые дни пребывания в СИЗО Михаил Ефремов получил от поклонников более сотни писем, рассказал RT член общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов.
"Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи", — заявил он после посещения артиста в СИЗО.
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 18:06
Ефремова перевели в новую камеру
По его словам, одна из поклонниц принесла актеру пирог собственного приготовления, но передать его Ефремову не смогут, поскольку он уже исчерпал лимит на передачи в 30 килограммов за месяц.
Сам артист просил передать, что у него все нормально и он ни в чем не нуждается.
Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался спустя несколько часов в больнице.
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 13:15
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
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Обсудить 16
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
О как! Оказывается любой может передачу сделать для любого заключенного! И вложить туда все что хочет и тот не сможет отказаться? получается если кто-то тебе не нравится, то можно первого числа каждого месяца привозить по 30 кг соли и заключенный останется без передач на месяц. Надо же обойдется всего в 250 рублей, а прикол будет на целый месяц...
11 сентября, 21:30
ДКДмитрий Крылов
3121000
Ну так чем ему там будет плохо ? Ну пусть сидит и пироги ест.Правда без водочки и коньячка. Но придётся отвыкать. Может и вылечится и будет трезвенником. А концерты пусть даёт , только теперь бесплатные и другому зрителю.
11 сентября, 21:25
Рома ФиллРома Филл
730000
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