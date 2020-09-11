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https://ria.ru/20200911/ozhirenie-1577060946.html
Когда вес не лишний. Ученые обнаружили неожиданную пользу ожирения
Люди с избыточным весом чаще страдают серьезными заболеваниями — от диабета и инсульта до различных видов рака. Но, как показали канадские ученые, это не всегда РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:00
2020-09-11T10:11
риа наука
ожирение
смертность
биология
рак
диабет
здоровье
копенгагенский университет
воз
кембриджский университет
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> Люди с избыточным весом чаще страдают серьезными заболеваниями — от диабета и инсульта до различных видов рака. Но, как показали канадские ученые, это не всегда так. Лишние килограммы не повышают риск смерти от всех причин, если не сопровождаются другими нарушениями обмена веществ, а в некоторых случаях даже идут на пользу. Две стороны одной медалиЗа последние несколько лет выявили связь ожирения не только с диабетом, повышенным артериальным давлением и раком, но и с ухудшением когнитивных функций. В частности, не так давно исследователи из <a href="http://ria.ru/organization_Kembridzhskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Кембриджского университета</a> <a href="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17470218.2015.1099163" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснили</a>, что у молодых людей с избыточным весом эпизодическая память работает хуже, чем у их более стройных ровесников. Кроме того, есть данные о том, что у человека с лишними килограммами выше риск преждевременной смерти. Однако, <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cob.12263" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечают</a> канадские специалисты, во всех этих случаях речь идет не столько об ожирении, сколько о нарушениях обмена веществ, которые его спровоцировали. Дополнительные килограммы — так называемое метаболически здоровое ожирение — сами по себе не повышают риск ранней смерти. К таким выводам исследователи пришли, наблюдая за здоровьем более 50 тысяч человек с избыточной массой тела. Среди них были просто полные и те, кто, помимо ожирения, страдал различными нарушениями обмена веществ. Через 13 лет, когда по различным причинам умерли примерно десять процентов наблюдаемых, выяснилось, что смертность не зависела от веса. Повышенный риск покинуть этот мир раньше времени скорее был связан с высоким артериальным давлением, избытком глюкозы и жиров в крови. То есть лишний вес сам по себе не опасен, все дело в провоцирующих его и сопутствующих состояниях, отмечают авторы работы. Пока толстяк усохнетВ исследовании канадцев только 1,2 процента участников страдали метаболически здоровым ожирением. Тех же, у кого зафиксировали избыточный вес — его часто называют предожирением, — значительно больше. По <a href="https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным</a> ВОЗ, почти у миллиарда жителей <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a> имеются лишние килограммы. И именно у них выше шансы прожить дольше сверстников с нормальной массой тела — конечно, если нет серьезных хронических диагнозов. К таким выводам независимо друг от друга пришли японские и датские ученые. Первые в течение 12 лет <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3353127/" target="_blank" rel="nofollow noopener">наблюдали</a> за 50 тысячами жителей префектуры <a href="http://ria.ru/location_Miyagi_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Мияги</a> (северо-восток <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>) в возрасте от 40 до 79 лет. Оказалось, что люди, набравшие к 40 годам лишние пять-шесть килограммов, с индексом массы тела (ИМТ) от 25 до 30, в среднем живут на пару лет дольше стройных и на шесть-семь лет — очень худых, с ИМТ меньше 18,5. Такие умирают даже раньше страдающих ожирением (ИМТ больше 30). Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Kopengagenskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагенского университета</a>, проанализировав данные о росте, весе и продолжительности жизни более ста тысяч человек, <a href="https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2520627" target="_blank" rel="nofollow noopener">выяснили</a>: преждевременная смертность среди людей с избыточной массой тела ниже, чем у стройных, чересчур худых или толстых. По мнению авторов работы, дело в качественном медицинском обслуживании. Такие люди чаще обращаются за врачебной помощью из-за побочных эффектов лишнего веса — высокого уровня холестерина или скачков артериального давления. И именно с этими проблемами современные системы здравоохранения научились эффективно справляться. Однако полученные результаты вовсе не означают, что ожирение идет на пользу организму в целом, предупреждают исследователи. Парадоксальный иммунитетУченые из Орхусского университета (<a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дания</a>) <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-05/eaft-top052318.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">изучили</a> истории болезни 35 тысяч датчан, госпитализированных для срочной медицинской или хирургической помощи с 2011 по 2015 год. Установили, что в течение 90 дней после выписки чаще всего умирали именно те, у кого никаких проблем с весом не было. Смертность же людей с избыточной массой тела была на 40 процентов ниже, а у пациентов с ожирением — на 50 процентов. Результаты не изменились даже после того, как сделали поправку на вредные привычки — в частности, курение, недавние колебания веса и наличие других болезней.Авторы работы предполагают, что дело в обширных запасах энергии при большой массе тела, которые могут быть полезны при острых заболеваниях. Кроме того, ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, а значит, организм лучше определяет и обезвреживает возбудителя инфекции. Исследователи из клиники при Медицинском университете Тайбэя и больницы имени Джона Питера Смита в <a href="http://ria.ru/location_StateofTexas/" target="_blank" data-auto="true">Техасе</a> (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), проанализировав почти пять миллионов историй пациентов, доставленных в госпитали с пневмонией и сепсисом, обнаружили, что у людей с избыточным весом шансы одолеть эти заболевания на 29 и 22 процента выше, чем у остальных. Кроме того, лишние килограммы помогают при злокачественных опухолях некоторых видов. Так, по австралийским <a href="https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2757521" target="_blank" rel="nofollow noopener">данным</a>, полные пациенты с немелкоклеточным раком легких после иммунотерапии выживают в два раза чаще. Авторы работы объясняют этот парадокс тем, как ожирение связано с иммунной системой. При накоплении жировой ткани в организме возникает воспаление и размножаются Т-лимфоциты с рецепторами PD-1. Через них опухоль подавляет иммунитет, но именно на эти клетки действуют так называемые чекпоинт-ингибиторы — противораковые препараты, за разработку которых присудили Нобелевскую премию в 2018 году. Когда ими лечат пациента с избыточной массой тела, у него резко возрастает активность Т-клеток, ведь препараты блокируют молекулу PD-L1. В результате собственный иммунитет атакует опухоль, и она уменьшается вплоть до полного исчезновения.
https://ria.ru/20190305/1551543618.html
https://ria.ru/20180525/1521329585.html
https://ria.ru/20171223/1511587479.html
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ожирение, смертность, биология, рак, диабет, здоровье, копенгагенский университет, воз, кембриджский университет, япония

Когда вес не лишний. Ученые обнаружили неожиданную пользу ожирения

08:00 11.09.2020 (обновлено: 10:11 11.09.2020)
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© Depositphotos / AndrewLozovyiНе лишний вес
Не лишний вес - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / AndrewLozovyi
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Люди с избыточным весом чаще страдают серьезными заболеваниями — от диабета и инсульта до различных видов рака. Но, как показали канадские ученые, это не всегда так. Лишние килограммы не повышают риск смерти от всех причин, если не сопровождаются другими нарушениями обмена веществ, а в некоторых случаях даже идут на пользу.

Две стороны одной медали

За последние несколько лет выявили связь ожирения не только с диабетом, повышенным артериальным давлением и раком, но и с ухудшением когнитивных функций. В частности, не так давно исследователи из Кембриджского университета выяснили, что у молодых людей с избыточным весом эпизодическая память работает хуже, чем у их более стройных ровесников. Кроме того, есть данные о том, что у человека с лишними килограммами выше риск преждевременной смерти.
Однако, отмечают канадские специалисты, во всех этих случаях речь идет не столько об ожирении, сколько о нарушениях обмена веществ, которые его спровоцировали. Дополнительные килограммы — так называемое метаболически здоровое ожирение — сами по себе не повышают риск ранней смерти.
К таким выводам исследователи пришли, наблюдая за здоровьем более 50 тысяч человек с избыточной массой тела. Среди них были просто полные и те, кто, помимо ожирения, страдал различными нарушениями обмена веществ.
© J. L. Kuk et al./Clinical ObesityОтношения рисков смерти от различных причин по сравнению со здоровыми участниками. МН — наличие хотя бы одного метаболического нарушения
Смертность от всех причин для людей с нормальным весом и ожирением - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© J. L. Kuk et al./Clinical Obesity
Отношения рисков смерти от различных причин по сравнению со здоровыми участниками. МН — наличие хотя бы одного метаболического нарушения
Через 13 лет, когда по различным причинам умерли примерно десять процентов наблюдаемых, выяснилось, что смертность не зависела от веса. Повышенный риск покинуть этот мир раньше времени скорее был связан с высоким артериальным давлением, избытком глюкозы и жиров в крови.
То есть лишний вес сам по себе не опасен, все дело в провоцирующих его и сопутствующих состояниях, отмечают авторы работы.

Пока толстяк усохнет

В исследовании канадцев только 1,2 процента участников страдали метаболически здоровым ожирением. Тех же, у кого зафиксировали избыточный вес — его часто называют предожирением, — значительно больше. По данным ВОЗ, почти у миллиарда жителей Земли имеются лишние килограммы. И именно у них выше шансы прожить дольше сверстников с нормальной массой тела — конечно, если нет серьезных хронических диагнозов.
К таким выводам независимо друг от друга пришли японские и датские ученые. Первые в течение 12 лет наблюдали за 50 тысячами жителей префектуры Мияги (северо-восток Японии) в возрасте от 40 до 79 лет. Оказалось, что люди, набравшие к 40 годам лишние пять-шесть килограммов, с индексом массы тела (ИМТ) от 25 до 30, в среднем живут на пару лет дольше стройных и на шесть-семь лет — очень худых, с ИМТ меньше 18,5. Такие умирают даже раньше страдающих ожирением (ИМТ больше 30).
© Иллюстрация РИА НовостиИндекс массы тела (ИМТ) человека рассчитывается путем деления его веса в килограммах на квадрат роста в метрах. Значения ИМТ выше 25 считаются избыточным весом
Индекс массы тела - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Иллюстрация РИА Новости
Индекс массы тела (ИМТ) человека рассчитывается путем деления его веса в килограммах на квадрат роста в метрах. Значения ИМТ выше 25 считаются избыточным весом
Специалисты Копенгагенского университета, проанализировав данные о росте, весе и продолжительности жизни более ста тысяч человек, выяснили: преждевременная смертность среди людей с избыточной массой тела ниже, чем у стройных, чересчур худых или толстых.
По мнению авторов работы, дело в качественном медицинском обслуживании. Такие люди чаще обращаются за врачебной помощью из-за побочных эффектов лишнего веса — высокого уровня холестерина или скачков артериального давления. И именно с этими проблемами современные системы здравоохранения научились эффективно справляться. Однако полученные результаты вовсе не означают, что ожирение идет на пользу организму в целом, предупреждают исследователи.
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Медики рассказали о новой неожиданной пользе ожирения

Парадоксальный иммунитет

Ученые из Орхусского университета (Дания) изучили истории болезни 35 тысяч датчан, госпитализированных для срочной медицинской или хирургической помощи с 2011 по 2015 год. Установили, что в течение 90 дней после выписки чаще всего умирали именно те, у кого никаких проблем с весом не было. Смертность же людей с избыточной массой тела была на 40 процентов ниже, а у пациентов с ожирением — на 50 процентов.
Результаты не изменились даже после того, как сделали поправку на вредные привычки — в частности, курение, недавние колебания веса и наличие других болезней.
Авторы работы предполагают, что дело в обширных запасах энергии при большой массе тела, которые могут быть полезны при острых заболеваниях. Кроме того, ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, а значит, организм лучше определяет и обезвреживает возбудителя инфекции.
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Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Исследователи из клиники при Медицинском университете Тайбэя и больницы имени Джона Питера Смита в Техасе (США), проанализировав почти пять миллионов историй пациентов, доставленных в госпитали с пневмонией и сепсисом, обнаружили, что у людей с избыточным весом шансы одолеть эти заболевания на 29 и 22 процента выше, чем у остальных.
Кроме того, лишние килограммы помогают при злокачественных опухолях некоторых видов. Так, по австралийским данным, полные пациенты с немелкоклеточным раком легких после иммунотерапии выживают в два раза чаще.
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Выявлена неожиданная связь между лишним весом и уровнем доходов
Авторы работы объясняют этот парадокс тем, как ожирение связано с иммунной системой. При накоплении жировой ткани в организме возникает воспаление и размножаются Т-лимфоциты с рецепторами PD-1. Через них опухоль подавляет иммунитет, но именно на эти клетки действуют так называемые чекпоинт-ингибиторы — противораковые препараты, за разработку которых присудили Нобелевскую премию в 2018 году.
Когда ими лечат пациента с избыточной массой тела, у него резко возрастает активность Т-клеток, ведь препараты блокируют молекулу PD-L1. В результате собственный иммунитет атакует опухоль, и она уменьшается вплоть до полного исчезновения.
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РИА НаукаОжирениесмертностьбиологияракДиабетЗдоровьеКопенгагенский университетВОЗКембриджский университетЯпония
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