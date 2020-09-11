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В Москве мать с тремя детьми отравились после дезинфекции квартиры
Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления женщины и трех маленьких детей после дезинфекции квартиры от тараканов на юге столицы, сообщила старший РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:37
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления женщины и трех маленьких детей после дезинфекции квартиры от тараканов на юге столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> Юлия Иванова.По данным следствия, в одной из квартир на юге Москвы провели дезинфекцию от тараканов. В результате женщина и ее трое маленьких детей были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление".Иванова добавила, что сейчас следователи устанавливают фирму, проводившую дезинфекцию, а также проверят качество используемых препаратов и безопасность предоставляемых услуг.
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москва, происшествия

В Москве мать с тремя детьми отравились после дезинфекции квартиры

13:37 11.09.2020 (обновлено: 14:06 11.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления женщины и трех маленьких детей после дезинфекции квартиры от тараканов на юге столицы, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала она.
По данным следствия, в одной из квартир на юге Москвы провели дезинфекцию от тараканов. В результате женщина и ее трое маленьких детей были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление".
Иванова добавила, что сейчас следователи устанавливают фирму, проводившую дезинфекцию, а также проверят качество используемых препаратов и безопасность предоставляемых услуг.
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