https://ria.ru/20200911/otnosheniya-1577069566.html

Эксперт рассказал, как Китаю и США наладить отношения

Китай и США для налаживания двусторонних отношений должны пойти на серьезные взаимные уступки и остановить процесс дальнейшего развития стратегической... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T05:49

2020-09-11T05:49

2020-09-11T05:49

южно-китайское море

дональд трамп

китай

хьюстон

сша

в мире

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<strong>ПЕКИН, 11 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> для налаживания двусторонних отношений должны пойти на серьезные взаимные уступки и остановить процесс дальнейшего развития стратегической конкуренции, которая вредит обеим сторонам, считает председатель национального комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс."Катастрофические последствия пандемии коронавируса демонстрируют опасность развивающегося стратегического соперничества США и Китая. Неспособность Китая сотрудничать с США во время появления вируса в сочетании с массовым сокращением американского медицинского присутствия в Китае потенциально стоила тысяч жизней американцев и китайцев", - сказал Орлинс в ходе ежегодного международного форума цивилизаций аналитического центра Taihe.По его мнению, конкуренция двух стран в экономике и дипломатии является вполне нормальным процессом, тогда как "стратегическая конкуренция с сопутствующей ей подозрительностью, ограничениями на экономическую деятельность и увеличением расходов на оборону, только вредит американскому и китайскому народам".Он отметил, что "действия Китая в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Китайском море</a>, кибератаки, политика <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> в отношении собственных граждан, закон о национальной безопасности <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконга</a> и подавление экономической конкуренции подтолкнули США к тому, чтобы рассматривать отношения с КНР как стратегическое соперничество".Орлинс также указал, что хотя администрация президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> и является лидером в демонизации китайского правительства, его политику поддерживают многие в обеих партиях, особенно в Конгрессе. Например, отмечает Орлинс, "когда он ввел пошлины на китайские товары, ставшие налогом для всех американцев, мы не увидели в Конгрессе особой оппозиции ни со стороны демократов, ни со стороны республиканцев".Эксперт считает, что Китай должен, наконец, согласовать с заинтересованными государствами кодекс поведения в Южно-Китайском море, соблюдать международные конвенции относительно обращения со своими гражданами, которые он подписал, укрепить действие принципа "одна страна, две системы" в Гонконге, открыть свой рынок для Facebook, Google, YouTube и Twitter, положить конец блокировкам американских СМИ в стране, повторно пригласить высланных американских журналистов."Эти действия заложат прочную основу (двусторонних отношений - ред.) либо для второй администрации Трампа, либо для администрации (Джо) Байдена", - указал он.Эксперт также отметил, что США в свою очередь следует прекратить искажать и преувеличивать действия Китая, они должны признать, что определение Китая в качестве стратегического конкурента и ревизионистской державы вынуждает оба правительства неправильно распределять ресурсы."Со своей стороны США должны вновь открыть консульство Китая в <a href="http://ria.ru/location_Houston/" target="_blank" data-auto="true">Хьюстоне</a>, вернуться к политике, согласно которой все китайские студенты могли учиться в университетах США, снизить тарифы на китайские товары до уровня до 2018 года, приветствовать обсуждение предложения <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> о лицензировании технологии 5G, отменить ограничения для китайских журналистов, пояснить, что китайские инвестиции в США по-прежнему приветствуются", - сказал Орлинс.Он подчеркнул, что "если отложить в сторону стратегическую конкуренцию, можно предпринять ряд ответных шагов, включая возобновление стратегического и экономического диалога, выработку точного определения национальной безопасности, которое приняли бы обе страны, чтобы инвестиции и экспорт, создающие рабочие места, продолжили поступать"."Хотя американцы не разделяют ценности руководства Китая, КНР не представляет реальной угрозы для американцев, нашей страны или нашего образа жизни, но характеристика отношений как стратегического соревнования снижает способность обеих стран сотрудничать по вопросам, по которым у нас есть разногласия", - подытожил Орлинс.

https://ria.ru/20200907/kitay-1576839460.html

https://ria.ru/20200815/1575795998.html

https://ria.ru/20200811/1575601368.html

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южно-китайское море

китай

хьюстон

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-китайское море, дональд трамп, китай, хьюстон, сша, в мире