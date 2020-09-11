Эксперт призвал спокойно относится к словам Трампа об уникальном оружии
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа об уникальном американском оружии, которого нет ни у России, ни у Китая, не подкреплены реальными доказательствами и являются обычной предвыборной пропагандой, заявил РИА Новости член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
Такое заявление Трамп сделал накануне, выступая перед своими сторонниками в Мичигане.
"Трамп делает залихватские, пустые заявления, не подтверждённые ни цифрами, ни фактами, ни реальными доказательствами. Относиться нам надо к этому спокойно – он ведёт избирательную кампанию, пусть и рассказывает своим избирателям о "супер-пупер" оружии, которое есть у США", - отметил Коротченко.
Россия надёжно защищена во всех сферах, идёт непрерывное развитие ее Вооруженных сил, поэтому оснований для беспокойства у нас нет, подчеркнул эксперт.
"Мы контролируем ситуацию в мире и у наших границ, защищаем свои национальные интересы, у нас успешно реализуется госпрограмма вооружений – в этом главный залог мощи российской армии и флота", - пояснил Коротченко.
В середине мая президент США заявил о разработке "супер-пупер ракеты" со скоростью 17 махов.
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