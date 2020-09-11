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Эксперт призвал спокойно относится к словам Трампа об уникальном оружии
Слова президента США Дональда Трампа об уникальном американском оружии, которого нет ни у России, ни у Китая, не подкреплены реальными доказательствами и... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:59
2020-09-11T11:59
дональд трамп
игорь коротченко
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Слова президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> об уникальном американском оружии, которого нет ни у России, ни у Китая, не подкреплены реальными доказательствами и являются обычной предвыборной пропагандой, заявил РИА Новости член общественного совета при Минобороны РФ <a href="https://ria.ru/person_Igor_Korotchenko" target="_blank">Игорь Коротченко</a>.Такое заявление Трамп сделал накануне, выступая перед своими сторонниками в Мичигане.Россия надёжно защищена во всех сферах, идёт непрерывное развитие ее Вооруженных сил, поэтому оснований для беспокойства у нас нет, подчеркнул эксперт."Мы контролируем ситуацию в мире и у наших границ, защищаем свои национальные интересы, у нас успешно реализуется госпрограмма вооружений – в этом главный залог мощи российской армии и флота", - пояснил Коротченко.В середине мая президент США заявил о разработке "супер-пупер ракеты" со скоростью 17 махов.
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дональд трамп, игорь коротченко, сша, безопасность, в мире

Эксперт призвал спокойно относится к словам Трампа об уникальном оружии

11:59 11.09.2020
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© REUTERS / Leah Millis
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа об уникальном американском оружии, которого нет ни у России, ни у Китая, не подкреплены реальными доказательствами и являются обычной предвыборной пропагандой, заявил РИА Новости член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
Такое заявление Трамп сделал накануне, выступая перед своими сторонниками в Мичигане.

"Трамп делает залихватские, пустые заявления, не подтверждённые ни цифрами, ни фактами, ни реальными доказательствами. Относиться нам надо к этому спокойно – он ведёт избирательную кампанию, пусть и рассказывает своим избирателям о "супер-пупер" оружии, которое есть у США", - отметил Коротченко.

Россия надёжно защищена во всех сферах, идёт непрерывное развитие ее Вооруженных сил, поэтому оснований для беспокойства у нас нет, подчеркнул эксперт.
"Мы контролируем ситуацию в мире и у наших границ, защищаем свои национальные интересы, у нас успешно реализуется госпрограмма вооружений – в этом главный залог мощи российской армии и флота", - пояснил Коротченко.
В середине мая президент США заявил о разработке "супер-пупер ракеты" со скоростью 17 махов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Трамп-миротворец: 45-й президент США выдвинут на "Нобеля"Дональд Трамп стал кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Очевидно, в том числе и за то, что при нем США не развязали ни одной новой крупной войны: Пентагон участвовал лишь в нескольких военных операциях. Но формальная причина ‒ другая.
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Дональд ТрампИгорь КоротченкоСШАБезопасностьВ мире
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