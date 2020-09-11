https://ria.ru/20200911/oruzhie-1577082221.html

Эксперт призвал спокойно относится к словам Трампа об уникальном оружии

Слова президента США Дональда Трампа об уникальном американском оружии, которого нет ни у России, ни у Китая, не подкреплены реальными доказательствами и... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:59

2020-09-11T11:59

2020-09-11T11:59

дональд трамп

игорь коротченко

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Слова президента США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> об уникальном американском оружии, которого нет ни у России, ни у Китая, не подкреплены реальными доказательствами и являются обычной предвыборной пропагандой, заявил РИА Новости член общественного совета при Минобороны РФ <a href="https://ria.ru/person_Igor_Korotchenko" target="_blank">Игорь Коротченко</a>.Такое заявление Трамп сделал накануне, выступая перед своими сторонниками в Мичигане.Россия надёжно защищена во всех сферах, идёт непрерывное развитие ее Вооруженных сил, поэтому оснований для беспокойства у нас нет, подчеркнул эксперт."Мы контролируем ситуацию в мире и у наших границ, защищаем свои национальные интересы, у нас успешно реализуется госпрограмма вооружений – в этом главный залог мощи российской армии и флота", - пояснил Коротченко.В середине мая президент США заявил о разработке "супер-пупер ракеты" со скоростью 17 махов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200909/tramp-1577001621.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, игорь коротченко, сша, безопасность, в мире