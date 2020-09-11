https://ria.ru/20200911/oruzhie-1577068805.html

Трамп рассказал о наличии у США невиданных систем вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил, что такого оружия, как у США, нет ни у России, ни у Китая. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T03:31

2020-09-11T03:31

2020-09-11T10:55

россия

дональд трамп

китай

мичиган

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151389/24/1513892483_0:216:4149:2549_1400x0_80_0_0_8a20db2b6d457074c1a34106100f2f88.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости.</strong> Президент США Дональд Трамп заявил, что такого оружия, как у США, нет ни у России, ни у Китая.Президент также назвал "больными" тех, кто утверждает, что подобными высказываниями он разглашает секреты."Я просто хочу сказать, что американские вооруженные силы самые мощные", — заключил Трамп.Ранее американского лидера критиковали за слова в интервью журналисту Бобу Вудворду о существовании у Соединенных Штатов некоего мощного секретного оружия.

https://ria.ru/20200812/1575674480.html

россия

китай

мичиган

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, китай, мичиган, вашингтон (город), сша, в мире