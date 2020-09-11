https://ria.ru/20200911/oruzhie-1577068805.html
Трамп рассказал о наличии у США невиданных систем вооружений
Президент США Дональд Трамп заявил, что такого оружия, как у США, нет ни у России, ни у Китая. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T03:31
2020-09-11T03:31
2020-09-11T10:55
россия
дональд трамп
китай
мичиган
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости.</strong> Президент США Дональд Трамп заявил, что такого оружия, как у США, нет ни у России, ни у Китая.Президент также назвал "больными" тех, кто утверждает, что подобными высказываниями он разглашает секреты."Я просто хочу сказать, что американские вооруженные силы самые мощные", — заключил Трамп.Ранее американского лидера критиковали за слова в интервью журналисту Бобу Вудворду о существовании у Соединенных Штатов некоего мощного секретного оружия.
https://ria.ru/20200812/1575674480.html
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китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, китай, мичиган, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что такого оружия, как у США, нет ни у России, ни у Китая.
"Я сказал: у нас есть системы, ракеты, военные... У нас системы, каких вы не видывали! У председателя (Китая) Си (Цзиньпина) ничего такого нет, у Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас", — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане.
Президент также назвал "больными" тех, кто утверждает, что подобными высказываниями он разглашает секреты.
"Я просто хочу сказать, что американские вооруженные силы самые мощные", — заключил Трамп.
Ранее американского лидера критиковали за слова в интервью журналисту Бобу Вудворду о существовании у Соединенных Штатов некоего мощного секретного оружия.