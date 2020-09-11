Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/oruzhie-1577068805.html
Трамп рассказал о наличии у США невиданных систем вооружений
Президент США Дональд Трамп заявил, что такого оружия, как у США, нет ни у России, ни у Китая. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T03:31
2020-09-11T10:55
россия
дональд трамп
китай
мичиган
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151389/24/1513892483_0:216:4149:2549_1400x0_80_0_0_8a20db2b6d457074c1a34106100f2f88.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости.</strong> Президент США Дональд Трамп заявил, что такого оружия, как у США, нет ни у России, ни у Китая.Президент также назвал "больными" тех, кто утверждает, что подобными высказываниями он разглашает секреты."Я просто хочу сказать, что американские вооруженные силы самые мощные", — заключил Трамп.Ранее американского лидера критиковали за слова в интервью журналисту Бобу Вудворду о существовании у Соединенных Штатов некоего мощного секретного оружия.
https://ria.ru/20200812/1575674480.html
россия
китай
мичиган
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151389/24/1513892483_230:0:3917:2765_1400x0_80_0_0_047dee22b492cf718a91ab8336461edf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, китай, мичиган, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп рассказал о наличии у США невиданных систем вооружений

03:31 11.09.2020 (обновлено: 10:55 11.09.2020)
0
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что такого оружия, как у США, нет ни у России, ни у Китая.

"Я сказал: у нас есть системы, ракеты, военные... У нас системы, каких вы не видывали! У председателя (Китая) Си (Цзиньпина) ничего такого нет, у Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас", — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Мичигане.

Президент также назвал "больными" тех, кто утверждает, что подобными высказываниями он разглашает секреты.
"Я просто хочу сказать, что американские вооруженные силы самые мощные", — заключил Трамп.
Ранее американского лидера критиковали за слова в интервью журналисту Бобу Вудворду о существовании у Соединенных Штатов некоего мощного секретного оружия.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 06:08
Трамп заявил о "сильном желании" России заключить с США "ядерный пакт"
000000
Обсудить 0
РоссияДональд ТрампКитайМичиганВашингтон (город)СШАВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала