Сестра Колесниковой рассказала о ее самочувствии
22:24 11.09.2020 (обновлено: 22:33 11.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, находящейся в минском СИЗО, передали личные вещи, она бодра, заявила в пятницу ее сестра Татьяна Хомич.
Ранее адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что отец оппозиционерки рассчитывает увидеть дочь и будет просить правоохранителей разрешить свидание.
"Я общаюсь с адвокатами (сестры – ред.). Я знаю, что Маша в хорошем настроении. Маша шутит, я знаю, что она бодра. Ей получилось передать личные вещи, потому что ее похитили (в том) как она была - и три дня у нее не было возможности получить какие-то личные вещи и воспользоваться ими", - сказала Хомич в эфире телеканала "Интер".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. Генпрокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Колесникова и еще один член КС – юрист Максим Знак – проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Колесникова через адвоката обратилась к главе СК с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.