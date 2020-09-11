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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/oppozitsiya-1577120713.html
Сестра Колесниковой рассказала о ее самочувствии
Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, находящейся в минском СИЗО, передали личные вещи, она бодра, заявила в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T22:24
2020-09-11T22:33
протесты в белоруссии
мария колесникова
белоруссия
в мире
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<strong>КИЕВ, 11 сен - РИА Новости.</strong> Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, находящейся в минском СИЗО, передали личные вещи, она бодра, заявила в пятницу ее сестра Татьяна Хомич.Ранее адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что отец оппозиционерки рассчитывает увидеть дочь и будет просить правоохранителей разрешить свидание."Я общаюсь с адвокатами (сестры – ред.). Я знаю, что Маша в хорошем настроении. Маша шутит, я знаю, что она бодра. Ей получилось передать личные вещи, потому что ее похитили (в том) как она была - и три дня у нее не было возможности получить какие-то личные вещи и воспользоваться ими", - сказала Хомич в эфире телеканала "<a href="https://inter.ua/ru/live" target="_blank" rel="nofollow noopener">Интер</a>".Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> и еще один член КС – юрист Максим Знак – проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Колесникова через адвоката обратилась к главе <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577023292.html
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мария колесникова, белоруссия, в мире

Сестра Колесниковой рассказала о ее самочувствии

22:24 11.09.2020 (обновлено: 22:33 11.09.2020)
1029
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, находящейся в минском СИЗО, передали личные вещи, она бодра, заявила в пятницу ее сестра Татьяна Хомич.
Ранее адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что отец оппозиционерки рассчитывает увидеть дочь и будет просить правоохранителей разрешить свидание.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Что на самом деле случилось с Колесниковой
"Я общаюсь с адвокатами (сестры – ред.). Я знаю, что Маша в хорошем настроении. Маша шутит, я знаю, что она бодра. Ей получилось передать личные вещи, потому что ее похитили (в том) как она была - и три дня у нее не было возможности получить какие-то личные вещи и воспользоваться ими", - сказала Хомич в эфире телеканала "Интер".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. Генпрокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Колесникова и еще один член КС – юрист Максим Знак – проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Колесникова через адвоката обратилась к главе СК с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 11:14Протесты в Белоруссии
Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на действия силовиков
31601411
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаБелоруссияВ мире
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