https://ria.ru/20200911/oppozitsiya-1577120713.html

Сестра Колесниковой рассказала о ее самочувствии

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, находящейся в минском СИЗО, передали личные вещи, она бодра, заявила в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T22:24

2020-09-11T22:24

2020-09-11T22:33

протесты в белоруссии

мария колесникова

белоруссия

в мире

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<strong>КИЕВ, 11 сен - РИА Новости.</strong> Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>, находящейся в минском СИЗО, передали личные вещи, она бодра, заявила в пятницу ее сестра Татьяна Хомич.Ранее адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что отец оппозиционерки рассчитывает увидеть дочь и будет просить правоохранителей разрешить свидание."Я общаюсь с адвокатами (сестры – ред.). Я знаю, что Маша в хорошем настроении. Маша шутит, я знаю, что она бодра. Ей получилось передать личные вещи, потому что ее похитили (в том) как она была - и три дня у нее не было возможности получить какие-то личные вещи и воспользоваться ими", - сказала Хомич в эфире телеканала "<a href="https://inter.ua/ru/live" target="_blank" rel="nofollow noopener">Интер</a>".Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникова</a> и еще один член КС – юрист Максим Знак – проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Колесникова через адвоката обратилась к главе <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577023292.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, белоруссия, в мире