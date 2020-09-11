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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/oppozitsiya-1577118695.html
В Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Кравцова
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении представители Координационного совета... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:05
2020-09-11T21:23
мария колесникова
украина
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении представители Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько.На текущей неделе Кравцов вместе с соратником по совету Антоном Родненковым выехали из Белоруссии на Украину. Вместе с ними была член президиума совета <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>, ее арестовали. Кравцов и Родненков утверждают, что их выезд был организован белорусскими властями. Также Кравцов заявлял, что в Минске его доставили в КГК, где угрожали, что в случае отказа выехать из страны возбудят уголовное дело по статье "злоупотребление служебными полномочиями", по которой ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы."В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", - сказал Дунько в пятницу в эфире телеканала СТВ.Как отмечалось в эфире телеканала, до прихода в политику Кравцов был "успешным коммерсантом" - фактически руководил ОАО "Архитектурное бюро-35", а параллельно работал замдиректора Минского часового завода. По данным СТВ, была организована коррупционная схема, когда "одна фирма делает заказы другой, они выполняются", и таким образом с 2015 по 2019 год было отмыто 400 тысяч белорусских рублей (около $154 тысяч).Дунько со своей стороны пояснил, что с 2015 года в адрес архитектурного бюро перечислялись денежные средства за предпроектные работы, которые на самом деле не оказывались. "В действительности по указанным договорам работы выполнялись самими же работниками завода и специалистами бюро, которые были трудоустроены на завод. Тем самым, все перечисления за указанные услуги являлись незаконными, так как выполнялись самими работниками завода", - отметил представитель КГК.По его утверждению, полученные деньги перечислялись в адрес людей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались и передавались Кравцову.Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана, а затем арестована в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в Белоруссии.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
https://ria.ru/20200910/belorussiya-1577048039.html
https://ria.ru/20200910/kolesnikova-1577023292.html
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html
интересные дела творятся....как оппозиционер, так вор...и наоборот...Что в России, что в Беларуси...
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украина
белоруссия
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60
мария колесникова, украина, белоруссия, в мире

В Белоруссии возбудили дело против оппозиционера Кравцова

21:05 11.09.2020 (обновлено: 21:23 11.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре "Укринформ
Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре Укринформ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении представители Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько.
На текущей неделе Кравцов вместе с соратником по совету Антоном Родненковым выехали из Белоруссии на Украину. Вместе с ними была член президиума совета Мария Колесникова, ее арестовали. Кравцов и Родненков утверждают, что их выезд был организован белорусскими властями. Также Кравцов заявлял, что в Минске его доставили в КГК, где угрожали, что в случае отказа выехать из страны возбудят уголовное дело по статье "злоупотребление служебными полномочиями", по которой ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Пресс-конференция членов координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова и в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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"В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение путем злоупотребления служебными полномочиями", - сказал Дунько в пятницу в эфире телеканала СТВ.
Как отмечалось в эфире телеканала, до прихода в политику Кравцов был "успешным коммерсантом" - фактически руководил ОАО "Архитектурное бюро-35", а параллельно работал замдиректора Минского часового завода. По данным СТВ, была организована коррупционная схема, когда "одна фирма делает заказы другой, они выполняются", и таким образом с 2015 по 2019 год было отмыто 400 тысяч белорусских рублей (около $154 тысяч).
Дунько со своей стороны пояснил, что с 2015 года в адрес архитектурного бюро перечислялись денежные средства за предпроектные работы, которые на самом деле не оказывались. "В действительности по указанным договорам работы выполнялись самими же работниками завода и специалистами бюро, которые были трудоустроены на завод. Тем самым, все перечисления за указанные услуги являлись незаконными, так как выполнялись самими работниками завода", - отметил представитель КГК.
По его утверждению, полученные деньги перечислялись в адрес людей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, после чего обналичивались и передавались Кравцову.
Член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана, а затем арестована в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в Белоруссии.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума КС – Мария Колесникова и Максим Знак, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаУкраинаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
интересные дела творятся....как оппозиционер, так вор...и наоборот...Что в России, что в Беларуси...
11 сентября, 21:12
юра паневюра панев
100028
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