В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Защитник адвоката и члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максима Знака Дмитрий Лаевский через Следственный комитет подал жалобу в суд на заключение клиента под стражу, сообщил в пятницу портал tut.by.
Со среды Знак содержится под стражей в СИЗО-1 Минска, он является подозреваемым в рамках уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой, о призывах к захвату власти в Белоруссии. Подозреваемой по этому же делу проходит еще один член президиума КС, Мария Колесникова, она тоже под стражей. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. К настоящему времени все члены КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, задержаны, арестованы или находятся за границей.
Как отмечается в сообщении портала, жалоба на заключение под стражу в течение трех суток должна передаваться органом следствия в суд, который в течение трех суток должен ее рассмотреть. Суд может отменить заключение под стражу и применить подписку о невыезде. При этом заключение под стражу может быть отменено и самим СК.
"Выдвинутые Максиму Знаку подозрения защита категорически отвергает, поскольку ни одно из высказываний Максима никогда не нарушало закон, не являлось призывом и не было направлено против национальной безопасности. Наоборот, Максим в своих выступлениях подчеркивал важность правовых процедур и говорил о необходимости верховенства права. Мы сейчас готовим ходатайство о прекращении уголовного преследования и в ближайшее время сможем дать по этому поводу более широкий комментарий", - сказал Лаевский.
Адвокат считает, что оснований для заключения под стражу Знака нет по нескольким причинам, в том числе, по его словам, нет реальных фактов того, что он, находясь на свободе, стал бы скрываться или мешать расследованию, поскольку еще в августе, когда уголовное дело по факту КС только появилось, Знак являлся на допрос в качестве свидетеля и с тех пор никуда не собирался уезжать.
Лаевский уверен, что Знак подвергся уголовному преследованию и заключению под стражу в связи с профессиональной адвокатской деятельностью и выражением своего мнения.
"Максим держится очень достойно и в хорошем расположении духа. Характер сильный, он справится. Мы, безусловно, неплохо представляем состояние правовой действительности, но при этом абсолютно настроены на победу", - сказал Лаевский. Он также добавил, что жалоб на условия содержания у Знака нет.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.