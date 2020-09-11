https://ria.ru/20200911/oppozitsiya-1577076180.html

В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу

Защитник адвоката и члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максима Знака Дмитрий Лаевский через Следственный комитет подал жалобу в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:34

2020-09-11T10:34

2020-09-11T10:34

протесты в белоруссии

мария колесникова

александр лукашенко

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

минск

белоруссия

происшествия

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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Защитник адвоката и члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Максима Знака Дмитрий Лаевский через Следственный комитет подал жалобу в суд на заключение клиента под стражу, сообщил в пятницу портал tut.by.Со среды Знак содержится под стражей в СИЗО-1 <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, он является подозреваемым в рамках уголовного дела, возбужденного <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратурой</a>, о призывах к захвату власти в Белоруссии. Подозреваемой по этому же делу проходит еще один член президиума КС, <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>, она тоже под стражей. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. К настоящему времени все члены КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, задержаны, арестованы или находятся за границей.Как отмечается в сообщении портала, жалоба на заключение под стражу в течение трех суток должна передаваться органом следствия в суд, который в течение трех суток должен ее рассмотреть. Суд может отменить заключение под стражу и применить подписку о невыезде. При этом заключение под стражу может быть отменено и самим <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Адвокат считает, что оснований для заключения под стражу Знака нет по нескольким причинам, в том числе, по его словам, нет реальных фактов того, что он, находясь на свободе, стал бы скрываться или мешать расследованию, поскольку еще в августе, когда уголовное дело по факту КС только появилось, Знак являлся на допрос в качестве свидетеля и с тех пор никуда не собирался уезжать.Лаевский уверен, что Знак подвергся уголовному преследованию и заключению под стражу в связи с профессиональной адвокатской деятельностью и выражением своего мнения.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

https://ria.ru/20200910/tikhanovskaya-1577064124.html

https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056783.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, минск, белоруссия, происшествия