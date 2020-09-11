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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/oppozitsiya-1577076180.html
В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу
Защитник адвоката и члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максима Знака Дмитрий Лаевский через Следственный комитет подал жалобу в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:34
2020-09-11T10:34
протесты в белоруссии
мария колесникова
александр лукашенко
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
минск
белоруссия
происшествия
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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Защитник адвоката и члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Максима Знака Дмитрий Лаевский через Следственный комитет подал жалобу в суд на заключение клиента под стражу, сообщил в пятницу портал tut.by.Со среды Знак содержится под стражей в СИЗО-1 <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, он является подозреваемым в рамках уголовного дела, возбужденного <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратурой</a>, о призывах к захвату власти в Белоруссии. Подозреваемой по этому же делу проходит еще один член президиума КС, <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>, она тоже под стражей. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. К настоящему времени все члены КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, задержаны, арестованы или находятся за границей.Как отмечается в сообщении портала, жалоба на заключение под стражу в течение трех суток должна передаваться органом следствия в суд, который в течение трех суток должен ее рассмотреть. Суд может отменить заключение под стражу и применить подписку о невыезде. При этом заключение под стражу может быть отменено и самим <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Адвокат считает, что оснований для заключения под стражу Знака нет по нескольким причинам, в том числе, по его словам, нет реальных фактов того, что он, находясь на свободе, стал бы скрываться или мешать расследованию, поскольку еще в августе, когда уголовное дело по факту КС только появилось, Знак являлся на допрос в качестве свидетеля и с тех пор никуда не собирался уезжать.Лаевский уверен, что Знак подвергся уголовному преследованию и заключению под стражу в связи с профессиональной адвокатской деятельностью и выражением своего мнения.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
https://ria.ru/20200910/tikhanovskaya-1577064124.html
https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056783.html
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мария колесникова, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, минск, белоруссия, происшествия

В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу

10:34 11.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Защитник адвоката и члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максима Знака Дмитрий Лаевский через Следственный комитет подал жалобу в суд на заключение клиента под стражу, сообщил в пятницу портал tut.by.
Со среды Знак содержится под стражей в СИЗО-1 Минска, он является подозреваемым в рамках уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой, о призывах к захвату власти в Белоруссии. Подозреваемой по этому же делу проходит еще один член президиума КС, Мария Колесникова, она тоже под стражей. Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. К настоящему времени все члены КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, задержаны, арестованы или находятся за границей.
Как отмечается в сообщении портала, жалоба на заключение под стражу в течение трех суток должна передаваться органом следствия в суд, который в течение трех суток должен ее рассмотреть. Суд может отменить заключение под стражу и применить подписку о невыезде. При этом заключение под стражу может быть отменено и самим СК.
"Выдвинутые Максиму Знаку подозрения защита категорически отвергает, поскольку ни одно из высказываний Максима никогда не нарушало закон, не являлось призывом и не было направлено против национальной безопасности. Наоборот, Максим в своих выступлениях подчеркивал важность правовых процедур и говорил о необходимости верховенства права. Мы сейчас готовим ходатайство о прекращении уголовного преследования и в ближайшее время сможем дать по этому поводу более широкий комментарий", - сказал Лаевский.
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Адвокат считает, что оснований для заключения под стражу Знака нет по нескольким причинам, в том числе, по его словам, нет реальных фактов того, что он, находясь на свободе, стал бы скрываться или мешать расследованию, поскольку еще в августе, когда уголовное дело по факту КС только появилось, Знак являлся на допрос в качестве свидетеля и с тех пор никуда не собирался уезжать.
Лаевский уверен, что Знак подвергся уголовному преследованию и заключению под стражу в связи с профессиональной адвокатской деятельностью и выражением своего мнения.
"Максим держится очень достойно и в хорошем расположении духа. Характер сильный, он справится. Мы, безусловно, неплохо представляем состояние правовой действительности, но при этом абсолютно настроены на победу", - сказал Лаевский. Он также добавил, что жалоб на условия содержания у Знака нет.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФМинскБелоруссияПроисшествия
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