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В Москве треть избирателей проголосовали онлайн в первые два часа
Третья часть тех, кто зарегистрировался на электронное голосование на муниципальных выборах в Москве, проголосовали в первые два часа, сообщил руководитель... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:28
2020-09-11T11:13
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Третья часть тех, кто зарегистрировался на электронное голосование на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, проголосовали в первые два часа, сообщил руководитель мобильной группы реагирования общественного штаба, куратор округа Марьино Максим Буре.Он отметил, что сбоев на текущий момент нет.Досрочное голосование на участках на выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве началось 2 сентября. В электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, электронно жители могут голосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября. Само электронное голосование открылось в 8.00 11 сентября и продлится до 20.00 12 сентября.В единый день голосования 13 сентября в этом году пройдут выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
https://radiosputnik.ria.ru/20200907/pamfilova-1576886828.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/golosovanie-1576303821.html
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60
москва, общество

В Москве треть избирателей проголосовали онлайн в первые два часа

10:28 11.09.2020 (обновлено: 11:13 11.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦифровой избирательный участок для электронного голосования
Цифровой избирательный участок для электронного голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Цифровой избирательный участок для электронного голосования . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Третья часть тех, кто зарегистрировался на электронное голосование на муниципальных выборах в Москве, проголосовали в первые два часа, сообщил руководитель мобильной группы реагирования общественного штаба, куратор округа Марьино Максим Буре.
"Сегодня начали электронное голосование два района - Бабушкинский и Марьино, за 2 часа от начала уже проголосовали 33%. Надеюсь, так пойдет и дальше. Те, кто не сможет проголосовать к 8 вечера 12 сентября, им будет представлена возможность проголосовать на своем избирательном участке", - рассказал Буре.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 16:33
Памфилова предложила перенести единый день голосования
Он отметил, что сбоев на текущий момент нет.
Досрочное голосование на участках на выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве началось 2 сентября. В электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, электронно жители могут голосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября. Само электронное голосование открылось в 8.00 11 сентября и продлится до 20.00 12 сентября.
В единый день голосования 13 сентября в этом году пройдут выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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