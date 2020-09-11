https://ria.ru/20200911/onlayn-golosovanie-1577075607.html

В Москве треть избирателей проголосовали онлайн в первые два часа

Третья часть тех, кто зарегистрировался на электронное голосование на муниципальных выборах в Москве, проголосовали в первые два часа, сообщил руководитель... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:28

2020-09-11T10:28

2020-09-11T11:13

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Третья часть тех, кто зарегистрировался на электронное голосование на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, проголосовали в первые два часа, сообщил руководитель мобильной группы реагирования общественного штаба, куратор округа Марьино Максим Буре.Он отметил, что сбоев на текущий момент нет.Досрочное голосование на участках на выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве началось 2 сентября. В электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, электронно жители могут голосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября. Само электронное голосование открылось в 8.00 11 сентября и продлится до 20.00 12 сентября.В единый день голосования 13 сентября в этом году пройдут выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.

https://radiosputnik.ria.ru/20200907/pamfilova-1576886828.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/golosovanie-1576303821.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество