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https://ria.ru/20200911/obstrel-1577083703.html
В ЛНР заявили об обстреле силовиками позиций Народной милиции
Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Желобок в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:13
2020-09-11T12:13
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
киев
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции в районе подконтрольного самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республике</a> села Желобок в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a>.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>), со стороны позиций 3-го батальона 14 бригады с направления населенного пункта Причепиловка (под контролем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> - ред.) была совершена огневая провокация из стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенного пункта Желобок с целью спровоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на ответный огонь", - заявил представитель ведомства.По его словам, выстрелы были неприцельные и не угрожали жизни сотрудников Народной милиции и мирных граждан."В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня оперативно уведомлена о данных фактах", - дополнил Осадчий.
https://ria.ru/20200907/obstrel-1576887474.html
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донбасс
луганская народная республика
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире

В ЛНР заявили об обстреле силовиками позиций Народной милиции

12:13 11.09.2020
4734
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Желобок в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
"По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), со стороны позиций 3-го батальона 14 бригады с направления населенного пункта Причепиловка (под контролем Киева - ред.) была совершена огневая провокация из стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенного пункта Желобок с целью спровоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на ответный огонь", - заявил представитель ведомства.
По его словам, выстрелы были неприцельные и не угрожали жизни сотрудников Народной милиции и мирных граждан.
"В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня оперативно уведомлена о данных фактах", - дополнил Осадчий.
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