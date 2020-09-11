https://ria.ru/20200911/obstrel-1577083703.html

В ЛНР заявили об обстреле силовиками позиций Народной милиции

Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике села Желобок в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:13

2020-09-11T12:13

2020-09-11T12:13

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

луганская народная республика

киев

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики открыли огонь по позициям Народной милиции в районе подконтрольного самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республике</a> села Желобок в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики <a href="http://ria.ru/person_yakov-osadchiy/" target="_blank" data-auto="true">Яков Осадчий</a>.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта."По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>), со стороны позиций 3-го батальона 14 бригады с направления населенного пункта Причепиловка (под контролем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> - ред.) была совершена огневая провокация из стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенного пункта Желобок с целью спровоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на ответный огонь", - заявил представитель ведомства.По его словам, выстрелы были неприцельные и не угрожали жизни сотрудников Народной милиции и мирных граждан."В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня оперативно уведомлена о данных фактах", - дополнил Осадчий.

https://ria.ru/20200907/obstrel-1576887474.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, киев, в мире