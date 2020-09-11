https://ria.ru/20200911/obstrel-1577071345.html

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:44

2020-09-11T08:44

2020-09-11T08:44

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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<strong>ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a>, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские силовики в четверг нарушили перемирие, открыв огонь по позициям республики у линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. В представительстве ЛНР в <a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a> уточнили, что украинские силовики с 8 сентября соблюдали режим тишины."За 10 сентября со стороны вооруженных формирований <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> зафиксирован один обстрел", - отметил собеседник агентства.Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из стрелкового оружия в направлении подконтрольного ЛНР поселка Голубовское.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200910/pozhar-1577063538.html

донбасс

луганская народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире