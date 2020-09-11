https://ria.ru/20200911/nsi-1577029517.html

Эксперты проанализируют, как сделать социальные услуги доступнее

Образовательные, медицинские и социальные услуги в России станут доступнее. В рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) эксперты проанализируют, с какими... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T08:00

2020-09-11T08:00

2020-09-11T11:05

хорошие новости

хорошие новости

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Образовательные, медицинские и социальные услуги в России станут доступнее. В рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) эксперты проанализируют, с какими барьерами сталкиваются граждане в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, как можно улучшить и упростить получение услуг, а также выявят в регионах лучшие практики в социальной сфере, чтобы распространить их на всю страну.Работа проводится Агентством стратегических инициатив вместе с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда, Фондом президентских грантов и в координации с российскими регионами, рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по направлению "Социальная политика".В 2020 году Национальная стратегическая инициатива начнет действовать в пилотном режиме в нескольких регионах, а с 2021 года — во всей стране. В пилотном проекте участвует Сахалинская, Новгородская, Нижегородская, Калининградская, Кемеровская области и Республика Башкортостан."Уверены, что реализация Национальной социальной инициативы позволит значительно улучшить качество предоставления социальных услуг нашим гражданам, а также распространить лучшие подобные практики по всей стране, также надеемся, что это даст возможность СО НКО активно включиться в процесс совершенствования социальной сферы", — сообщили в пресс-службе администрации Калининградской области.

https://ria.ru/20200815/1575727287.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)