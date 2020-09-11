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https://ria.ru/20200911/nsi-1577029517.html
Эксперты проанализируют, как сделать социальные услуги доступнее
Образовательные, медицинские и социальные услуги в России станут доступнее. В рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) эксперты проанализируют, с какими... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:00
2020-09-11T11:05
хорошие новости
хорошие новости
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Образовательные, медицинские и социальные услуги в России станут доступнее. В рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) эксперты проанализируют, с какими барьерами сталкиваются граждане в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, как можно улучшить и упростить получение услуг, а также выявят в регионах лучшие практики в социальной сфере, чтобы распространить их на всю страну.Работа проводится Агентством стратегических инициатив вместе с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда, Фондом президентских грантов и в координации с российскими регионами, рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по направлению "Социальная политика".В 2020 году Национальная стратегическая инициатива начнет действовать в пилотном режиме в нескольких регионах, а с 2021 года — во всей стране. В пилотном проекте участвует Сахалинская, Новгородская, Нижегородская, Калининградская, Кемеровская области и Республика Башкортостан."Уверены, что реализация Национальной социальной инициативы позволит значительно улучшить качество предоставления социальных услуг нашим гражданам, а также распространить лучшие подобные практики по всей стране, также надеемся, что это даст возможность СО НКО активно включиться в процесс совершенствования социальной сферы", — сообщили в пресс-службе администрации Калининградской области.
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хорошие новости, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)

Эксперты проанализируют, как сделать социальные услуги доступнее

08:00 11.09.2020 (обновлено: 11:05 11.09.2020)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеПосетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Образовательные, медицинские и социальные услуги в России станут доступнее. В рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) эксперты проанализируют, с какими барьерами сталкиваются граждане в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки, как можно улучшить и упростить получение услуг, а также выявят в регионах лучшие практики в социальной сфере, чтобы распространить их на всю страну.
Работа проводится Агентством стратегических инициатив вместе с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда, Фондом президентских грантов и в координации с российскими регионами, рабочей группой Государственного совета Российской Федерации по направлению "Социальная политика".

"Задача НСИ — изменить процессы в системе государственного и муниципального управления и в бюджетной сфере на региональном уровне так, чтобы они работали для человека, вокруг его нужд и для удовлетворения его потребностей. Для этого будут изучаться потребности людей в разных жизненных ситуациях, а также барьеры, возникающие при получении государственных услуг", — рассказала РИА Новости генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В 2020 году Национальная стратегическая инициатива начнет действовать в пилотном режиме в нескольких регионах, а с 2021 года — во всей стране. В пилотном проекте участвует Сахалинская, Новгородская, Нижегородская, Калининградская, Кемеровская области и Республика Башкортостан.
"Уверены, что реализация Национальной социальной инициативы позволит значительно улучшить качество предоставления социальных услуг нашим гражданам, а также распространить лучшие подобные практики по всей стране, также надеемся, что это даст возможность СО НКО активно включиться в процесс совершенствования социальной сферы", — сообщили в пресс-службе администрации Калининградской области.
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Хорошие новостиХорошие новостиСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
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