https://ria.ru/20200911/novichok-1577114668.html

Разработчик "Новичка" опроверг данные о более сильной версии вещества

Более "сильный" "Новичок", которым, как утверждают в Германии, якобы отравили Алексея Навального, не относится к бинарным отравляющим веществам и тем более к... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T19:23

2020-09-11T19:23

2020-09-11T23:03

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Более "сильный" "Новичок", которым, как утверждают в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, якобы отравили <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, не относится к бинарным отравляющим веществам и тем более к данному типу, заявил РИА Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.Ранее в пятницу немецкое издание Spiegel со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля сообщило, что при "отравлении" Навального якобы использовалась более "сильная" форма вещества "Новичок"."Это ерунда. Вещество, о котором написал Spiegel, — это вещество, которое плавится при более высоких температурах. В нормальных условиях оно твердое. Это, конечно, был не "Новичок". Это вещество другого класса — то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием. Оно не относится (к группе "Новичок". — Прим. ред.), это вещество из другого класса", — сказал Ринк.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Москва ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Ринк ранее уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">России</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия были прекращены. В 2017 году Россией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой — Организацией по запрещению химического оружия.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576820635.html

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

nnn uuu Естественно разработчику надо всё отрицать, если конечно не желает, чтобы на нем протестировали версии Новичков. Чепыга с Мишкиным никуда не делись. 85

Чоко Локо Это тот, который приторговывал новичком? 43

33

россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире