Разработчик "Новичка" опроверг данные о более сильной версии вещества
19:23 11.09.2020 (обновлено: 23:03 11.09.2020)
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Более "сильный" "Новичок", которым, как утверждают в Германии, якобы отравили Алексея Навального, не относится к бинарным отравляющим веществам и тем более к данному типу, заявил РИА Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.
Ранее в пятницу немецкое издание Spiegel со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля сообщило, что при "отравлении" Навального якобы использовалась более "сильная" форма вещества "Новичок".
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"Это ерунда. Вещество, о котором написал Spiegel, — это вещество, которое плавится при более высоких температурах. В нормальных условиях оно твердое. Это, конечно, был не "Новичок". Это вещество другого класса — то, о чем они пишут. Оно никогда не было бинарным оружием. Оно не относится (к группе "Новичок". — Прим. ред.), это вещество из другого класса", — сказал Ринк.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что его якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД России подчеркнул, что Москва ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Ринк ранее уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК России ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента России 1992 года советские разработки в области химического оружия были прекращены. В 2017 году Россией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой — Организацией по запрещению химического оружия.
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