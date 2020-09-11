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https://ria.ru/20200911/nebenzya-1577068365.html
Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
Постпред России при ООН Василий Небензя указал на противоречия в позиции Германии, которая требует расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным, но не... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T02:32
2020-09-11T10:55
василий небензя
алексей навальный
совет безопасности оон
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
сирия
оон
сша
берлин (город)
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<strong>ООН, 11 сен — РИА Новости.</strong> Постпред России при ООН <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Nebenzja/" target="_blank">Василий Небензя</a> указал на противоречия в позиции Германии, которая требует расследования инцидента с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, но не готова сотрудничать в этом с Россией.Ранее на заседании <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">СБ ООН</a>, посвященном проблеме химического оружия в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank">Сирии</a>, ряд западных государств, включая США, Германию, Францию, Бельгию, Эстонию и Великобританию, осудили случившееся, по их мнению, "отравление" Алексея Навального. Стороны призвали Россию к проведению прозрачного расследования инцидента."На данный момент мы не получили ничего (в ответ на запрос к властям <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a>. — Прим. ред.), что позволило бы нашим соответствующим органам провести свое де-юре расследование, тем не менее они начали де-факто расследование, которое зовется процедурами предварительного следствия", — сказал Небензя.Он также напомнил, что согласно статье 7 Конвенции о запрещении химического оружия каждое государство должно сотрудничать с другими сторонами и предоставлять все необходимое юридическое содействие."Если наши партнеры так привержены КЗХО, почему они не исполняют это положение? Группа известных российских врачей предложила немецким коллегам обсудить вместе доступные данные о здоровье Алексея Навального. Но опять же это было отвергнуто ", — посетовал постпред.По его словам, сложилась "парадоксальная ситуация", поскольку Россия не может продвинуться в расследовании из-за отказа немецкой стороны в сотрудничестве. Сам инцидент, добавил Небензя, наводит на мысли "о разыгрывании некой грязной игры"."Мы слышали, какие заявления следовали, какие меры упоминаются, обсуждаются", — пояснил Небензя.В заключении дипломат прокомментировал сложившуюся ситуацию латинским афоризмом "Is fecit cui prodest" (Сделал тот, кому выгодно. — Прим. ред.).Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.Позже Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации блогера прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние блогера улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577061952.html
https://ria.ru/20200910/lavrov-1577035561.html
...а выгодно только США...
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Вроде всё правильно говорит, но какой то он беззубый. Вот до него был...
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сирия
сша
берлин (город)
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василий небензя, алексей навальный, совет безопасности оон, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, сирия, оон, сша, берлин (город), в мире

Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным

02:32 11.09.2020 (обновлено: 10:55 11.09.2020)
93204
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 11 сен — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя указал на противоречия в позиции Германии, которая требует расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным, но не готова сотрудничать в этом с Россией.
Ранее на заседании СБ ООН, посвященном проблеме химического оружия в Сирии, ряд западных государств, включая США, Германию, Францию, Бельгию, Эстонию и Великобританию, осудили случившееся, по их мнению, "отравление" Алексея Навального. Стороны призвали Россию к проведению прозрачного расследования инцидента.
"На данный момент мы не получили ничего (в ответ на запрос к властям Германии. — Прим. ред.), что позволило бы нашим соответствующим органам провести свое де-юре расследование, тем не менее они начали де-факто расследование, которое зовется процедурами предварительного следствия", — сказал Небензя.
Он также напомнил, что согласно статье 7 Конвенции о запрещении химического оружия каждое государство должно сотрудничать с другими сторонами и предоставлять все необходимое юридическое содействие.
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"Если наши партнеры так привержены КЗХО, почему они не исполняют это положение? Группа известных российских врачей предложила немецким коллегам обсудить вместе доступные данные о здоровье Алексея Навального. Но опять же это было отвергнуто ", — посетовал постпред.
По его словам, сложилась "парадоксальная ситуация", поскольку Россия не может продвинуться в расследовании из-за отказа немецкой стороны в сотрудничестве. Сам инцидент, добавил Небензя, наводит на мысли "о разыгрывании некой грязной игры".
"Мы слышали, какие заявления следовали, какие меры упоминаются, обсуждаются", — пояснил Небензя.
В заключении дипломат прокомментировал сложившуюся ситуацию латинским афоризмом "Is fecit cui prodest" (Сделал тот, кому выгодно. — Прим. ред.).
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.
Позже Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации блогера прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние блогера улучшилось, его вывели из комы.
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Василий НебензяАлексей НавальныйСовет Безопасности ООНГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковСирияООНСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
...а выгодно только США...
11 сентября, 02:53
Илья ГольдманИлья Гольдман
1441101527
Вроде всё правильно говорит, но какой то он беззубый. Вот до него был...
11 сентября, 02:43
Sergej KlassenSergej Klassen
963113171
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