Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:32 11.09.2020 (обновлено: 10:55 11.09.2020)
93204
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
ООН, 11 сен — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя указал на противоречия в позиции Германии, которая требует расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным, но не готова сотрудничать в этом с Россией.
Ранее на заседании СБ ООН, посвященном проблеме химического оружия в Сирии, ряд западных государств, включая США, Германию, Францию, Бельгию, Эстонию и Великобританию, осудили случившееся, по их мнению, "отравление" Алексея Навального. Стороны призвали Россию к проведению прозрачного расследования инцидента.
"На данный момент мы не получили ничего (в ответ на запрос к властям Германии. — Прим. ред.), что позволило бы нашим соответствующим органам провести свое де-юре расследование, тем не менее они начали де-факто расследование, которое зовется процедурами предварительного следствия", — сказал Небензя.
Он также напомнил, что согласно статье 7 Конвенции о запрещении химического оружия каждое государство должно сотрудничать с другими сторонами и предоставлять все необходимое юридическое содействие.
26 августа, 08:00Урок клиники "Шарите" для России
"Если наши партнеры так привержены КЗХО, почему они не исполняют это положение? Группа известных российских врачей предложила немецким коллегам обсудить вместе доступные данные о здоровье Алексея Навального. Но опять же это было отвергнуто ", — посетовал постпред.
По его словам, сложилась "парадоксальная ситуация", поскольку Россия не может продвинуться в расследовании из-за отказа немецкой стороны в сотрудничестве. Сам инцидент, добавил Небензя, наводит на мысли "о разыгрывании некой грязной игры".
"Мы слышали, какие заявления следовали, какие меры упоминаются, обсуждаются", — пояснил Небензя.
В заключении дипломат прокомментировал сложившуюся ситуацию латинским афоризмом "Is fecit cui prodest" (Сделал тот, кому выгодно. — Прим. ред.).
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче блогера не нашли.
Позже Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило со ссылкой на военных медиков, что пациента отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в МИД подчеркнули, что Россия все еще ожидает ответа на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации блогера прокуратура и полиция начали проверки. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия хочет прояснить ситуацию, но для этого нужна информация из Германии. По словам Пескова, следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Седьмого сентября берлинская клиника Charite сообщила, что состояние блогера улучшилось, его вывели из комы.