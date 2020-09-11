https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577111972.html

Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля утверждает, что при "отравлении" Алексея Навального якобы... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T18:42

2020-09-11T18:42

2020-09-11T19:44

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

германия

политика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Немецкое издание <a href="http://ria.ru/product_Der_Spiegel/" target="_blank" data-auto="true">Spiegel</a> со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля утверждает, что при "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> якобы использовалась более "сильная" форма вещества "Новичок".Издание сообщает, что специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера проанализировали кровь и мочу Навального, а также следы на бутылке, которая была у оппозиционера с собой. На основании анализов был сделан вывод о якобы более "сильной" форме отравляющего вещества.Также сообщается, что представители Организации по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_kh" target="_blank">ОЗХО</a>) в минувшие выходные посетили берлинскую клинику Charite, где находится Навальный.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацией по запрещению химического оружия</a>.

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577111527.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577107550.html

Эх Ух ""более сильной формой "Новичка""" и не дотравили...не статья в SPIEGEL, а сказки для немецкого читателя. 95

Руслан Якубик С такой ложью они были уничтожены в 45-м. Хотят еще? 89

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, политика