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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577111972.html
Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального
Немецкое издание Spiegel со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля утверждает, что при "отравлении" Алексея Навального якобы... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:42
2020-09-11T19:44
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
политика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Немецкое издание <a href="http://ria.ru/product_Der_Spiegel/" target="_blank" data-auto="true">Spiegel</a> со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля утверждает, что при "отравлении" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> якобы использовалась более "сильная" форма вещества "Новичок".Издание сообщает, что специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера проанализировали кровь и мочу Навального, а также следы на бутылке, которая была у оппозиционера с собой. На основании анализов был сделан вывод о якобы более "сильной" форме отравляющего вещества.Также сообщается, что представители Организации по запрещению химического оружия (<a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_kh" target="_blank">ОЗХО</a>) в минувшие выходные посетили берлинскую клинику Charite, где находится Навальный.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеция</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a>. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацией по запрещению химического оружия</a>.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577111527.html
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577107550.html
""более сильной формой "Новичка""" и не дотравили...не статья в SPIEGEL, а сказки для немецкого читателя.
95
С такой ложью они были уничтожены в 45-м. Хотят еще?
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, политика

Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального

18:42 11.09.2020 (обновлено: 19:44 11.09.2020)
16628
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Немецкое издание Spiegel со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля утверждает, что при "отравлении" Алексея Навального якобы использовалась более "сильная" форма вещества "Новичок".
Издание сообщает, что специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера проанализировали кровь и мочу Навального, а также следы на бутылке, которая была у оппозиционера с собой. На основании анализов был сделан вывод о якобы более "сильной" форме отравляющего вещества.
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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СМИ: представители ОЗХО посетили берлинскую клинику, где лечат Навального
Также сообщается, что представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в минувшие выходные посетили берлинскую клинику Charite, где находится Навальный.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 17:35
Госдеп призвал Россию "гораздо быстрее" расследовать дело Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияПолитика
Популярные комментарии
""более сильной формой "Новичка""" и не дотравили...не статья в SPIEGEL, а сказки для немецкого читателя.
11 сентября, 18:47
Эх УхЭх Ух
74401016
С такой ложью они были уничтожены в 45-м. Хотят еще?
11 сентября, 18:45
Руслан ЯкубикРуслан Якубик
64002122
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