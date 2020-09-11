Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577107550.html
Госдеп призвал Россию "гораздо быстрее" расследовать дело Навального
США настроены на диалог с РФ по разным проблемам, в том числе по ситуации с Алексеем Навальным, заявил первый заместитель госсекретаря Стивен Биган. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:35
2020-09-11T17:35
госпитализация алексея навального
россия
стивен биган
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
государственный департамент сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577056574_0:30:3169:1813_1400x0_80_0_0_06e45067707c698b07ba9d157e7a0560.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> настроены на диалог с РФ по разным проблемам, в том числе по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявил первый заместитель госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a>."Такие вопросы, как трагического отравление Алексея Навального или обеспечение мирного разрешения в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, чтобы дать белорусскому народу неотъемлемое право на свободные и честные выборы, - мы должны говорить с российским правительством об этих вопросах", - сказал Биган на пресс-конференции."Мы продолжим взаимодействовать (с Россией), честный диалог и обмен мнениями, точками зрения двух стран", - добавил представитель госдепартамента.Он отметил, что Россия сама должна быть заинтересована в разбирательстве по делу Навального. "Бремя расследования отравления Навального целиком лежит на плечах российского правительства, которое должно действовать гораздо быстрее", - сказал американский дипломат.Биган также назвал "немыслимым", что "на территории России применяют нервно-паралитическое вещество против российского гражданина".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khimicheskogo_oruzhija/" target="_blank" data-auto="true">Организацией по запрещению химического оружия</a>.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
В своём бардаке пусть разберутся сначала.
16
9
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577056574_81:0:2810:2047_1400x0_80_0_0_4b0123f609f4733dc946e641281f62a6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, россия, стивен биган, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, государственный департамент сша, сша, в мире

Госдеп призвал Россию "гораздо быстрее" расследовать дело Навального

17:35 11.09.2020
1218
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
Алексей Навальный
ВАШИНГТОН, 11 сен – РИА Новости. США настроены на диалог с РФ по разным проблемам, в том числе по ситуации с Алексеем Навальным, заявил первый заместитель госсекретаря Стивен Биган.
"Такие вопросы, как трагического отравление Алексея Навального или обеспечение мирного разрешения в Белоруссии, чтобы дать белорусскому народу неотъемлемое право на свободные и честные выборы, - мы должны говорить с российским правительством об этих вопросах", - сказал Биган на пресс-конференции.
Акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
"Мы продолжим взаимодействовать (с Россией), честный диалог и обмен мнениями, точками зрения двух стран", - добавил представитель госдепартамента.
Он отметил, что Россия сама должна быть заинтересована в разбирательстве по делу Навального. "Бремя расследования отравления Навального целиком лежит на плечах российского правительства, которое должно действовать гораздо быстрее", - сказал американский дипломат.
Биган также назвал "немыслимым", что "на территории России применяют нервно-паралитическое вещество против российского гражданина".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:44
Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Исследования фосфорорганических веществ семейства "Новичок", включая способы их получения и поражающие свойства, с середины 1990-х годов проводили порядка 20 государств Запада, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. В соответствии с указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия Россией были прекращены. В 2017 году Российской Федерацией завершено уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченной международной структурой - Организацией по запрещению химического оружия.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
651001741
Обсудить 9
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСтивен БиганОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйГосударственный департамент СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
В своём бардаке пусть разберутся сначала.
11 сентября, 17:40
Вениамин ШабалинВениамин Шабалин
1500001
Рекомендуем
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
Эксперт назвал причину давления США на Россию по Белоруссии и Навальному
Президент США Дональд Трамп
В США объяснили выдвижение Трампа на Нобелевскую премию
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек
В Чехии не исключили влияния ситуации с Навальным на отношения с Россией
Здание правительства Украины в Киеве
Украина подготовила концепцию переходного правосудия по Донбассу и Крыму
Руки в наручниках
В Москве арестовали сына депутата Госдумы Гаджиева
Алексей Навальный
Spiegel: делегация ОЗХО приехала в Charite и получила анализы Навального
Логотип автомобиля Lada
"АвтоВАЗ" выбрал названия для новой модели Lada
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдепартамент США заявил, что Россия не должна поддерживать Лукашенко
Штаб-квартира Motorola
Motorola собирается выпустить смартфон с украинским названием
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе оценили влияние ситуации с Навальным на переговоры по СНВ-3
Вид на Белград, Сербия
МИД Сербии поддержал увеличение присутствия США на Балканах
Посол Украины пересекает белорусскую границу
Посол Украины на границе с Белоруссией угрожал "дипломатической войной"
Сотрудники милиции и участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
В ООН прокомментировали призыв Алексиевич прислать миссию в Белоруссию
Rob Witts
Отец ждал 28 лет, чтобы "отомстить" сыну
Школьное питание
Все младшеклассники в России получают бесплатное горячее питание
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:07Британская пара рассказала о карантине в Греции с тараканами и муравьями
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Лента новостейМолния