https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577103933.html

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Генеральная прокуратура Берлина получила запрос для оказания юридической помощи России и для получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального. Об... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:33

2020-09-11T16:33

2020-09-11T16:34

госпитализация алексея навального

владимир соловьев (телеведущий)

минобороны германии

александр шульгин

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

омск

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> получила запрос для оказания юридической помощи России и для получения информации о состоянии здоровья <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Об этом сообщается в <a href="https://twitter.com/GStABerlin/status/1304367701738086400" target="_blank">Twitter</a> ведомства.Запрос получен от юридического управления сената немецкой столицы.При этом отмечается, что информация может быть предоставлена с согласия пациента.В сообщении также указано, что по этому вопросу "другая информация пока недоступна"."Если Навальный против?"Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> в своем канале в своем <a href="https://t.me/SolovievLive/34075" target="_blank">Telegram</a> прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия."То есть если Навальный против передачи материала, то он не хочет возбуждения уголовного дела и проведения расследования?", — задался Соловьев вопросом."Государственная тайна"<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> отказывается предоставлять России материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну, заявил постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>.Ранее ФРГ передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые взятых у Навального. В <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны ФРГ</a> заявили, что передавать <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> эти сведения напрямую Берлин не будет, так как Россия и так член ОЗХО.Госпитализация НавальногоАлексея Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> сразу после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав его, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния — пока не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не обнаружили.Затем Навального вывезли самолетом в Германию. Немецкое правительство со ссылкой на военных медиков сообщило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин о своих выводах Москву не информировал, а МИД отметил, что Россия ждет от ФРГ ответа на официальный запрос по этой ситуации.При этом власти ФРГ не отрицали, что у немецкой разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему веществу "Новичок". Один из его разработчиков Леонид Ринк заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, так как симптомов отравления этим веществом не было.Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве в Берлине заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России от 27 августа об оказании помощи по делу Навального правовой помощи. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявлял, что Москва заинтересована и хочет прояснить ситуацию, а для этого нужна информация из Берлина, которой пока нет.Он добавил, что следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие начнут и де-юре.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, и его вывели из комы.

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/lavrov-1577091032.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577084551.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/mid-1577079951.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/navalnyy-1577078637.html

Мугабе Хайлеселассиевич Обнулись Наши очень уязвлены - германские спектрографы оказались лучше, чем можно было предположить, и требуют, чтобы им сообщили, в какой части надо усовершенствовать Новичок, чтобы его обнаружить не смогли. 17

русский офицер Россию опять "не проинформировали"! Не дают проводить расследование и все тут!))) Может нужно просто обратиться в ОЗХО и получить там результаты лабораторных исследований? 11

11

москва

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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