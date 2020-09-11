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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577103933.html
Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
Генеральная прокуратура Берлина получила запрос для оказания юридической помощи России и для получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального. Об... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:33
2020-09-11T16:34
госпитализация алексея навального
владимир соловьев (телеведущий)
минобороны германии
александр шульгин
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
омск
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Генеральная прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> получила запрос для оказания юридической помощи России и для получения информации о состоянии здоровья <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Об этом сообщается в <a href="https://twitter.com/GStABerlin/status/1304367701738086400" target="_blank">Twitter</a> ведомства.Запрос получен от юридического управления сената немецкой столицы.При этом отмечается, что информация может быть предоставлена с согласия пациента.В сообщении также указано, что по этому вопросу "другая информация пока недоступна"."Если Навальный против?"Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> в своем канале в своем <a href="https://t.me/SolovievLive/34075" target="_blank">Telegram</a> прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия."То есть если Навальный против передачи материала, то он не хочет возбуждения уголовного дела и проведения расследования?", — задался Соловьев вопросом."Государственная тайна"<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> отказывается предоставлять России материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну, заявил постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a>.Ранее ФРГ передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые взятых у Навального. В <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны ФРГ</a> заявили, что передавать <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> эти сведения напрямую Берлин не будет, так как Россия и так член ОЗХО.Госпитализация НавальногоАлексея Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> сразу после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав его, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния — пока не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не обнаружили.Затем Навального вывезли самолетом в Германию. Немецкое правительство со ссылкой на военных медиков сообщило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин о своих выводах Москву не информировал, а МИД отметил, что Россия ждет от ФРГ ответа на официальный запрос по этой ситуации.При этом власти ФРГ не отрицали, что у немецкой разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему веществу "Новичок". Один из его разработчиков Леонид Ринк заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, так как симптомов отравления этим веществом не было.Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве в Берлине заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> России от 27 августа об оказании помощи по делу Навального правовой помощи. Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявлял, что Москва заинтересована и хочет прояснить ситуацию, а для этого нужна информация из Берлина, которой пока нет.Он добавил, что следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие начнут и де-юре.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, и его вывели из комы.
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/lavrov-1577091032.html
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577084551.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/mid-1577079951.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/navalnyy-1577078637.html
Наши очень уязвлены - германские спектрографы оказались лучше, чем можно было предположить, и требуют, чтобы им сообщили, в какой части надо усовершенствовать Новичок, чтобы его обнаружить не смогли.
17
Россию опять "не проинформировали"! Не дают проводить расследование и все тут!))) Может нужно просто обратиться в ОЗХО и получить там результаты лабораторных исследований?
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москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, владимир соловьев (телеведущий), минобороны германии, александр шульгин, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, омск, берлин (город), в мире

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

16:33 11.09.2020 (обновлено: 16:34 11.09.2020)
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура Берлина получила запрос для оказания юридической помощи России и для получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального. Об этом сообщается в Twitter ведомства.
Запрос получен от юридического управления сената немецкой столицы.
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Все же одумаются. Лавров дал оценку позиции ФРГ по Навальному
При этом отмечается, что информация может быть предоставлена с согласия пациента.
В сообщении также указано, что по этому вопросу "другая информация пока недоступна".

"Если Навальный против?"

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
"То есть если Навальный против передачи материала, то он не хочет возбуждения уголовного дела и проведения расследования?", — задался Соловьев вопросом.
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"Государственная тайна"

Германия отказывается предоставлять России материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну, заявил постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Ранее ФРГ передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые взятых у Навального. В Минобороны ФРГ заявили, что передавать Москве эти сведения напрямую Берлин не будет, так как Россия и так член ОЗХО.

"Нам немецкие коллеги в двустороннем плане отказываются предоставлять материалы, ссылаются на то, что есть какая-то государственная тайна и так далее. Но если они заводят все это дело на площадку ОЗХО, то может быть, они вспомнят о своих обязательствах как страны-участницы КЗХО", — отметил Шульгин в эфире "Первого канала".

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Госпитализация Навального

Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске сразу после того, как ему стало плохо в самолете. Обследовав его, омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, что вызвало резкое изменение уровня сахара в крови. Что стало причиной такого состояния — пока не ясно, однако каких-либо ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не обнаружили.
Затем Навального вывезли самолетом в Германию. Немецкое правительство со ссылкой на военных медиков сообщило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в связи с этим заявили, что Берлин о своих выводах Москву не информировал, а МИД отметил, что Россия ждет от ФРГ ответа на официальный запрос по этой ситуации.
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При этом власти ФРГ не отрицали, что у немецкой разведки BND еще с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему веществу "Новичок". Один из его разработчиков Леонид Ринк заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" — чушь, так как симптомов отравления этим веществом не было.
Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве в Берлине заявили, что ждут от немецкой стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры России от 27 августа об оказании помощи по делу Навального правовой помощи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва заинтересована и хочет прояснить ситуацию, а для этого нужна информация из Берлина, которой пока нет.
Он добавил, что следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие начнут и де-юре.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, и его вывели из комы.
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Обсудить 11
Госпитализация Алексея НавальногоВладимир Соловьев (телеведущий)Минобороны ГерманииАлександр ШульгинАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваОмскБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Наши очень уязвлены - германские спектрографы оказались лучше, чем можно было предположить, и требуют, чтобы им сообщили, в какой части надо усовершенствовать Новичок, чтобы его обнаружить не смогли.
11 сентября, 17:31
Мугабе Хайлеселассиевич ОбнулисьМугабе Хайлеселассиевич Обнулись
5000012
Россию опять "не проинформировали"! Не дают проводить расследование и все тут!))) Может нужно просто обратиться в ОЗХО и получить там результаты лабораторных исследований?
11 сентября, 17:10
русский офицеррусский офицер
400007
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