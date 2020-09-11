https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577092281.html
Генпрокуратура Берлина получила запрос от России о помощи по Навальному
Генпрокуратура Берлина получила запрос для оказания юридической помощи РФ и для получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:05
2020-09-11T14:05
2020-09-11T14:05
госпитализация алексея навального
алексей навальный
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> получила запрос для оказания юридической помощи РФ и для получения информации о состоянии здоровья <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> с его согласия, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте ведомства."Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по российскому запросу о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия", - говорится в сообщении.В сообщении также указано, что "другая информация пока недоступна" по данному вопросу.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577086477.html
4
берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, берлин (город), в мире