https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577092281.html

Генпрокуратура Берлина получила запрос от России о помощи по Навальному

Генпрокуратура Берлина получила запрос для оказания юридической помощи РФ и для получения информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:05

2020-09-11T14:05

2020-09-11T14:05

госпитализация алексея навального

алексей навальный

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Генпрокуратура <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> получила запрос для оказания юридической помощи РФ и для получения информации о состоянии здоровья <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> с его согласия, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте ведомства."Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по российскому запросу о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия", - говорится в сообщении.В сообщении также указано, что "другая информация пока недоступна" по данному вопросу.

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577086477.html

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берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, берлин (город), в мире