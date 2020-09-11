https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577090965.html

В Германии рассказали о подготовке к расследованию ОЗХО по Навальному

Предпосылки для расследования в ОЗХО ситуации с отравлением Навального созданы, правительство ФРГ предприняло соответствующие шаги, заявил на брифинге... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:48

2020-09-11T13:48

2020-09-11T14:40

госпитализация алексея навального

штеффен зайберт

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

дмитрий песков

германия

политика

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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Предпосылки для расследования в <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju" target="_blank">ОЗХО</a> ситуации с отравлением Навального созданы, правительство ФРГ предприняло соответствующие шаги, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии <a href="https://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert" target="_blank">Штеффен Зайберт</a>.В минобороны ФРГ РИА Новости сообщили, что материалы из лаборатории бундесвера, в которой было установлено, что Навальный отравлен веществом из группы "Новичок", были переданы в МИД ФРГ, и оттуда должны быть направлены в ОЗХО. В свою очередь постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявлял, что никакие материалы по ситуации вокруг <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> в организацию не переданы, видимо, это вопрос времени. Он отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы ФРГ предприняла усилия, чтобы в диалоге с российской стороной выяснить и урегулировать все вопросы по ситуации с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Алексея Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200910/ozkho-1577047973.html

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577087904.html

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германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, штеффен зайберт, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, дмитрий песков, германия, политика