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https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077655.html
Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
В бундестаге и Госдуме призывают разграничить вопросы политического и экономического взаимодействия между государствами и вопросы правоохранительной тематики в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:03
2020-09-11T11:03
робби шлунд
северный поток — 2
павел завальный
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
омск
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> В бундестаге и Госдуме призывают разграничить вопросы политического и экономического взаимодействия между государствами и вопросы правоохранительной тематики в связи с историей с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, говорится в совместном заявлении, подписанном председателями обеих групп - <a href="http://ria.ru/person_robby-schlund/" target="_blank" data-auto="true">Робби Шлундом</a> с немецкой стороны и <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Zavalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Завальным</a> - с российской."Мы считаем также крайне важным и требуем строгого разграничения вопросов политического и экономического взаимодействия и вопросов правоохранительной тематики. Это особенно важно в чувствительной сфере российско-германских отношений", - говорится в заявлении, которое поступило в РИА Новости.В заявлении подчеркнуто, что парламентарии в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> настаивают "на проведении конструктивного и беспристрастного расследования (инцидента с Навальным - ред.), не увязываемого априори с сотрудничеством между нашими странами в гражданском обществе, экономике и культуре".Ранее ряд политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> высказались за остановку проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" в связи с ситуацией вокруг Навального, к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.Вместе с тем, на Западе звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял пресс-секретарь президента РФ.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077213.html
https://ria.ru/20200911/nebenzya-1577067343.html
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москва
омск
берлин (город)
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робби шлунд, северный поток — 2, павел завальный, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, омск, берлин (город), в мире

Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным

11:03 11.09.2020
410
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File PhotoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© REUTERS / Evgenia Novozhenina/File Photo
Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости. В бундестаге и Госдуме призывают разграничить вопросы политического и экономического взаимодействия между государствами и вопросы правоохранительной тематики в связи с историей с блогером Алексеем Навальным, говорится в совместном заявлении, подписанном председателями обеих групп - Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным - с российской.
"Мы считаем также крайне важным и требуем строгого разграничения вопросов политического и экономического взаимодействия и вопросов правоохранительной тематики. Это особенно важно в чувствительной сфере российско-германских отношений", - говорится в заявлении, которое поступило в РИА Новости.
В заявлении подчеркнуто, что парламентарии в Берлине и Москве настаивают "на проведении конструктивного и беспристрастного расследования (инцидента с Навальным - ред.), не увязываемого априори с сотрудничеством между нашими странами в гражданском обществе, экономике и культуре".
Ранее ряд политиков в Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг Навального, к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
10:52
МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
Вместе с тем, на Западе звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
00:27
Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял пресс-секретарь президента РФ.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Робби ШлундСеверный поток — 2Павел ЗавальныйАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваОмскБерлин (город)В мире
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