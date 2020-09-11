https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077655.html

Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным

В бундестаге и Госдуме призывают разграничить вопросы политического и экономического взаимодействия между государствами и вопросы правоохранительной тематики в... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:03

2020-09-11T11:03

2020-09-11T11:03

робби шлунд

северный поток — 2

павел завальный

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

омск

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577056574_0:30:3169:1813_1400x0_80_0_0_06e45067707c698b07ba9d157e7a0560.jpg

<strong>БЕРЛИН, 11 сен - РИА Новости.</strong> В бундестаге и Госдуме призывают разграничить вопросы политического и экономического взаимодействия между государствами и вопросы правоохранительной тематики в связи с историей с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, говорится в совместном заявлении, подписанном председателями обеих групп - <a href="http://ria.ru/person_robby-schlund/" target="_blank" data-auto="true">Робби Шлундом</a> с немецкой стороны и <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Zavalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Павлом Завальным</a> - с российской."Мы считаем также крайне важным и требуем строгого разграничения вопросов политического и экономического взаимодействия и вопросов правоохранительной тематики. Это особенно важно в чувствительной сфере российско-германских отношений", - говорится в заявлении, которое поступило в РИА Новости.В заявлении подчеркнуто, что парламентарии в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> настаивают "на проведении конструктивного и беспристрастного расследования (инцидента с Навальным - ред.), не увязываемого априори с сотрудничеством между нашими странами в гражданском обществе, экономике и культуре".Ранее ряд политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> высказались за остановку проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" в связи с ситуацией вокруг Навального, к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.Вместе с тем, на Западе звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, заявлял пресс-секретарь президента РФ.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200911/navalnyy-1577077213.html

https://ria.ru/20200911/nebenzya-1577067343.html

2

москва

омск

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

робби шлунд, северный поток — 2, павел завальный, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, омск, берлин (город), в мире