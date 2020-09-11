https://ria.ru/20200911/nalogooblozhenie-1577074354.html

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

Правительство России одобрило проект протокола, предусматривающего внесение изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Согласно... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:56

2020-09-11T09:56

2020-09-11T11:24

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

кипр

россия

мальта

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России одобрило проект протокола, предусматривающего внесение изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с <a href="http://ria.ru/location_Malta/" target="_blank" data-auto="true">Мальтой</a>. Согласно подписанному Михаилом Мишустиным распоряжению, налог по дивидендам и процентам повысят до уровня 15%, сообщает пресс-служба правительства.Также премьер поручил Министерству финансов провести переговоры с мальтийской стороной и подписать протокол, который вносит изменения в налоговое соглашение. Россия и <u><a href="http://ria.ru/location_Cyprus/">Кипр</a></u> подписали этот документ 8 сентября.Правительство поясняет, что утвержденным протоколом определяется список исключений. Так, к доходам в виде дивидендов и процентов будут применять льготный режим, который устанавливает ставку налога на уровне 5%. Такая норма будет действовать применительно к институциональным инвестициям, а также к публичным компаниям, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее чем 15% капитала компании, которая выплачивает эти доходы, в течение одного года."Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200814/1575793772.html

https://ria.ru/20200803/1575304400.html

кипр

россия

мальта

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), кипр, россия, мальта, экономика