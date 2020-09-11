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Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении
Правительство России одобрило проект протокола, предусматривающего внесение изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Согласно... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:56
2020-09-11T11:24
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
кипр
россия
мальта
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России одобрило проект протокола, предусматривающего внесение изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с <a href="http://ria.ru/location_Malta/" target="_blank" data-auto="true">Мальтой</a>. Согласно подписанному Михаилом Мишустиным распоряжению, налог по дивидендам и процентам повысят до уровня 15%, сообщает пресс-служба правительства.Также премьер поручил Министерству финансов провести переговоры с мальтийской стороной и подписать протокол, который вносит изменения в налоговое соглашение. Россия и <u><a href="http://ria.ru/location_Cyprus/">Кипр</a></u> подписали этот документ 8 сентября.Правительство поясняет, что утвержденным протоколом определяется список исключений. Так, к доходам в виде дивидендов и процентов будут применять льготный режим, который устанавливает ставку налога на уровне 5%. Такая норма будет действовать применительно к институциональным инвестициям, а также к публичным компаниям, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее чем 15% капитала компании, которая выплачивает эти доходы, в течение одного года."Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200814/1575793772.html
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кипр
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михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), кипр, россия, мальта, экономика

Мишустин утвердил поправки в соглашение с Мальтой о налогообложении

09:56 11.09.2020 (обновлено: 11:24 11.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект протокола, предусматривающего внесение изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Согласно подписанному Михаилом Мишустиным распоряжению, налог по дивидендам и процентам повысят до уровня 15%, сообщает пресс-служба правительства.
Также премьер поручил Министерству финансов провести переговоры с мальтийской стороной и подписать протокол, который вносит изменения в налоговое соглашение. Россия и Кипр подписали этот документ 8 сентября.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 16:41
Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды и проценты
Правительство поясняет, что утвержденным протоколом определяется список исключений. Так, к доходам в виде дивидендов и процентов будут применять льготный режим, который устанавливает ставку налога на уровне 5%. Такая норма будет действовать применительно к институциональным инвестициям, а также к публичным компаниям, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее чем 15% капитала компании, которая выплачивает эти доходы, в течение одного года.
"Исключения обусловлены отсутствием рисков использования такими налогоплательщиками иностранных юрисдикций для уклонения от уплаты налогов", - говорится в сообщении.
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 14:10
Договор России с другими странами об избежании двойного налогообложения
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Михаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)КипрРоссияМальтаЭкономика
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