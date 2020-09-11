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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200911/myaso-ryba-1577103821.html
Роспотребнадзор открыл горячую линию по качеству мяса и рыбы в МО
Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало горячую линию, посвященную консультированию по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции, РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:33
2020-09-11T16:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало горячую линию, посвященную консультированию по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции, ее срокам годности. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/kachestvu-mjasa-i-ryby/" target="_blank">"360"</a>.Связаться с ведомством по этому вопросу можно с 11 по 20 сентября.Жители Подмосковья ознакомятся с нормативными требованиями к мясной и рыбной продукции, узнают о сроках годности, получат советы по выбору этой продукции и рекомендации по правильному питанию. Специалисты также расскажут местным жителям, куда писать обращение в случае обнаружения некачественного или просроченного продукта в магазине.Консультации Роспотребнадзора можно получить по телефону единого консультационного центра федерального органа: 8 (800) 555-49-43. Также связаться можно по телефонам горячей линии управления: 8 (800) 100-50-14 или 8 (498) 684-48-11.Кроме того, консультации предоставляют в территориальных отделах ведомства и филиалах Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области.
московская область (подмосковье)
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)

Роспотребнадзор открыл горячую линию по качеству мяса и рыбы в МО

16:33 11.09.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПродажа мяса. Архивное фото
Продажа мяса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало горячую линию, посвященную консультированию по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции, ее срокам годности. Об этом сообщил телеканал "360".
Связаться с ведомством по этому вопросу можно с 11 по 20 сентября.
Жители Подмосковья ознакомятся с нормативными требованиями к мясной и рыбной продукции, узнают о сроках годности, получат советы по выбору этой продукции и рекомендации по правильному питанию. Специалисты также расскажут местным жителям, куда писать обращение в случае обнаружения некачественного или просроченного продукта в магазине.
Консультации Роспотребнадзора можно получить по телефону единого консультационного центра федерального органа: 8 (800) 555-49-43. Также связаться можно по телефонам горячей линии управления: 8 (800) 100-50-14 или 8 (498) 684-48-11.
Кроме того, консультации предоставляют в территориальных отделах ведомства и филиалах Центра гигиены и эпидемиологии в Московской области.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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