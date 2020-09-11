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https://ria.ru/20200911/muzey-arkheologii-moskvy-1576988650.html
В Музее археологии Москвы открылась выставка с таинственным экспонатом
В Музее археологии Москвы открыли выставку "Кто мы? Откуда мы? История миграций в Московском крае с древнейших времен до Средних веков", рассказывающая об... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T07:31
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культура
новости культуры
археология
музей москвы
москва
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> В Музее археологии Москвы открыли выставку "Кто мы? Откуда мы? История миграций в Московском крае с древнейших времен до Средних веков", рассказывающая об истории заселения столичного региона от эпохи палеолита до XVII века. На подготовку экспозиции ушло полгода. Выставка освещает культуру древних людей, их быт и религию. Гости музея узнают, выходцы из каких земель образовали население столицы, и как жили иностранцы в средневековом городе.Кураторы Галина Новикова и Максим Моисеев отобрали артефакты, относящиеся к каменному, бронзовому и раннему железному векам: кремневые наконечники стрел и копий, глиняные статуэтки матери-хранительницы домашнего очага.Также в экспозиции представлены любопытные ювелирные шедевры: например “шумящая подвеска”, оберег от злых сил, издающий особую музыку при движении своей хозяйки. Максим Моисеев еще выделяет грузик "дьякова типа": глиняный конусовидный предмет, поверхность которого украшает орнамент, рисунок или часто непонятные начертания, похожие на буквы. Функция этих артефактов пока остается для археологов загадкой. Кроме того, на выставке можно увидеть украшения восточнославянских племен, предметы вооружения и монеты Золотой Орды. Выставка продлится до 6 июня следующего года.
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новости культуры, археология, музей москвы, москва

В Музее археологии Москвы открылась выставка с таинственным экспонатом

07:31 11.09.2020 (обновлено: 07:41 11.09.2020)
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© предоставлено пресс-службой Музея МосквыЭкспонат выставки "Кто мы? Откуда мы?" в Музее археологии Москвы
Экспонат выставки Кто мы? Откуда мы? в Музее археологии Москвы - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© предоставлено пресс-службой Музея Москвы
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. В Музее археологии Москвы открыли выставку "Кто мы? Откуда мы? История миграций в Московском крае с древнейших времен до Средних веков", рассказывающая об истории заселения столичного региона от эпохи палеолита до XVII века. На подготовку экспозиции ушло полгода.
Выставка освещает культуру древних людей, их быт и религию. Гости музея узнают, выходцы из каких земель образовали население столицы, и как жили иностранцы в средневековом городе.
Кураторы Галина Новикова и Максим Моисеев отобрали артефакты, относящиеся к каменному, бронзовому и раннему железному векам: кремневые наконечники стрел и копий, глиняные статуэтки матери-хранительницы домашнего очага.
Также в экспозиции представлены любопытные ювелирные шедевры: например “шумящая подвеска”, оберег от злых сил, издающий особую музыку при движении своей хозяйки.
Максим Моисеев еще выделяет грузик "дьякова типа": глиняный конусовидный предмет, поверхность которого украшает орнамент, рисунок или часто непонятные начертания, похожие на буквы. Функция этих артефактов пока остается для археологов загадкой.
Кроме того, на выставке можно увидеть украшения восточнославянских племен, предметы вооружения и монеты Золотой Орды.
Выставка продлится до 6 июня следующего года.
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