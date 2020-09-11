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https://ria.ru/20200911/moshenniki-1577067306.html
Эксперт рассказала о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
Во время пандемии активизировались мошенники, которые обещают выплатить внушительную денежную компенсацию. Схема очень простая — создается красочный сайт,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T02:05
2020-09-11T10:34
россия
мошенничество
синергия
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен — РИА Новости. </strong>Во время пандемии активизировались мошенники, которые обещают выплатить внушительную денежную компенсацию. Схема очень простая — создается красочный сайт, придумывается официальное и внушающее доверие название и объявляется сумма, которую может получить каждый россиянин, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20200911/832011565.html" target="_blank">Прайм</a>" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Наталия Пшеничникова. Как правило, материалы на таких мошеннических сайтах содержат красивые и качественные фотографии счастливых людей с отзывами о быстром получении денежной компенсации и о четкой работе всех служб так называемой организации, добавляет она.
https://ria.ru/20200910/moshenniki-1577013796.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
россия, мошенничество, синергия, технологии, общество

Эксперт рассказала о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"

02:05 11.09.2020 (обновлено: 10:34 11.09.2020)
4998
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Во время пандемии активизировались мошенники, которые обещают выплатить внушительную денежную компенсацию. Схема очень простая — создается красочный сайт, придумывается официальное и внушающее доверие название и объявляется сумма, которую может получить каждый россиянин, рассказала агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
"Происхождение этой денежной компенсации объясняется очень доходчиво и красочно. Чаще всего рассказывают, что компенсацию можно получить за покупку лекарств и медицинских товаров, детских товаров, за покупку туров по России и даже выплаты на ребенка", — предостерегает эксперт.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 03:05
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
Как правило, материалы на таких мошеннических сайтах содержат красивые и качественные фотографии счастливых людей с отзывами о быстром получении денежной компенсации и о четкой работе всех служб так называемой организации, добавляет она.
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РоссияМошенничествоСинергияТехнологииОбщество
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