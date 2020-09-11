https://ria.ru/20200911/moshenniki-1577067306.html

Эксперт рассказала о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"

Во время пандемии активизировались мошенники, которые обещают выплатить внушительную денежную компенсацию. Схема очень простая — создается красочный сайт,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T02:05

2020-09-11T02:05

2020-09-11T10:34

россия

мошенничество

синергия

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен — РИА Новости. </strong>Во время пандемии активизировались мошенники, которые обещают выплатить внушительную денежную компенсацию. Схема очень простая — создается красочный сайт, придумывается официальное и внушающее доверие название и объявляется сумма, которую может получить каждый россиянин, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20200911/832011565.html" target="_blank">Прайм</a>" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Наталия Пшеничникова. Как правило, материалы на таких мошеннических сайтах содержат красивые и качественные фотографии счастливых людей с отзывами о быстром получении денежной компенсации и о четкой работе всех служб так называемой организации, добавляет она.

https://ria.ru/20200910/moshenniki-1577013796.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, синергия, технологии, общество