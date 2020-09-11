https://ria.ru/20200911/moshenniki-1577067306.html
Эксперт рассказала о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
Во время пандемии активизировались мошенники, которые обещают выплатить внушительную денежную компенсацию. Схема очень простая — создается красочный сайт,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T02:05
2020-09-11T02:05
2020-09-11T10:34
россия
мошенничество
синергия
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1400x0_80_0_0_2da2c7748966bf986798398db9e5d223.jpg
<strong>МОСКВА, 11</strong> <strong>сен — РИА Новости. </strong>Во время пандемии активизировались мошенники, которые обещают выплатить внушительную денежную компенсацию. Схема очень простая — создается красочный сайт, придумывается официальное и внушающее доверие название и объявляется сумма, которую может получить каждый россиянин, рассказала агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20200911/832011565.html" target="_blank">Прайм</a>" старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Наталия Пшеничникова. Как правило, материалы на таких мошеннических сайтах содержат красивые и качественные фотографии счастливых людей с отзывами о быстром получении денежной компенсации и о четкой работе всех служб так называемой организации, добавляет она.
https://ria.ru/20200910/moshenniki-1577013796.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1400x0_80_0_0_71db4a55fe228467e702e0b1b7b2f4b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мошенничество, синергия, технологии, общество