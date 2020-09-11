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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/moshennichestvo-1577103244.html
Задержанных в Минске сотрудников PandaDoc обвинили в мошенничестве
Четверым сотрудникам IT-компании PandaDoc в Белоруссии предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Антон Гашинский. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:27
2020-09-11T17:13
протесты в белоруссии
microsoft corporation
европейский банк реконструкции и развития
калифорния
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 11 сен – РИА Новости.</strong> Четверым сотрудникам IT-компании PandaDoc в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Антон Гашинский."Всем четверым предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 уголовного кодекса ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом - ред.)", - сказал адвокат.Он добавил, что в отношении сотрудников компании избрана мера пресечена в виде содержания под стражей на два месяца. Гашинский подчеркнул, что защита намерена обжаловать обвинение и меру пресечена, до этого обжаловала задержание.В Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля РИА Новости сообщили о передаче данного дела в СК Белоруссии, в СК не смогли предоставить оперативный комментарий.PandaDoc - технологическая компания с головным офисом в <a href="http://ria.ru/location_StateofCalifornia/" target="_blank" data-auto="true">Калифорнии</a>, среди ее инвесторов - <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_bank_rekonstrukcii_i_razvitija/" target="_blank" data-auto="true">Европейский банк реконструкции и развития</a>, фонды Кремниевой долины.Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов. Некоторое время спустя Микадо сообщил, что сотрудники департамента финрасследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии пришли с обыском в компанию. Позже компания сообщила, что четыре руководящих работника минского офиса задержаны.По данным компании, были арестованы главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, ответственный за HR Владислав Михолап. Как сообщала PandaDoc, ее сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, "используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета (около 40,6 тысячи долларов), причинив тем самым ущерб государству". Адвокат компании ранее заявлял, что дело касается ситуации с возвратом НДС. В компании заявляют, что "обвинение... не имеет под собой никаких оснований", и видят связь с действиями основателей компании.
https://ria.ru/20200911/pandadoc-1577094918.html
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577065690.html
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microsoft corporation, европейский банк реконструкции и развития, калифорния, белоруссия, в мире

Задержанных в Минске сотрудников PandaDoc обвинили в мошенничестве

16:27 11.09.2020 (обновлено: 17:13 11.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудник правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 сен – РИА Новости. Четверым сотрудникам IT-компании PandaDoc в Белоруссии предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Антон Гашинский.
"Всем четверым предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 уголовного кодекса ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом - ред.)", - сказал адвокат.
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов
Он добавил, что в отношении сотрудников компании избрана мера пресечена в виде содержания под стражей на два месяца. Гашинский подчеркнул, что защита намерена обжаловать обвинение и меру пресечена, до этого обжаловала задержание.
В Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля РИА Новости сообщили о передаче данного дела в СК Белоруссии, в СК не смогли предоставить оперативный комментарий.
PandaDoc - технологическая компания с головным офисом в Калифорнии, среди ее инвесторов - Microsoft, Европейский банк реконструкции и развития, фонды Кремниевой долины.
Ранее сооснователь PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Белоруссии и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов. Некоторое время спустя Микадо сообщил, что сотрудники департамента финрасследований Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии пришли с обыском в компанию. Позже компания сообщила, что четыре руководящих работника минского офиса задержаны.
По данным компании, были арестованы главный бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, ответственный за HR Владислав Михолап. Как сообщала PandaDoc, ее сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, "используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета (около 40,6 тысячи долларов), причинив тем самым ущерб государству". Адвокат компании ранее заявлял, что дело касается ситуации с возвратом НДС. В компании заявляют, что "обвинение... не имеет под собой никаких оснований", и видят связь с действиями основателей компании.
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