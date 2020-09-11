https://ria.ru/20200911/mordoviya-1577102398.html

Глава Мордовии обсудил с программистами развитие IT-отрасли в регионе

Глава Мордовии Владимир Волков встретился с представителями IT-сообщества республики накануне Дня программиста, чтобы обсудить реализацию совместных проектов,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:14

2020-09-11T16:14

2020-09-11T16:14

республика мордовия

владимир волков (политик)

республика мордовия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150114/07/1501140770_0:166:3072:1894_1400x0_80_0_0_7b924ef2f94504b280bf74536910621d.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости.</strong> Глава <a href="https://ria.ru/mordovia" target="_blank">Мордовии</a> Владимир Волков встретился с представителями IT-сообщества республики накануне Дня программиста, чтобы обсудить реализацию совместных проектов, сообщает пресс-служба главы региона.Сегодня в IT-сфере в Мордовии занято более 1100 специалистов, действуют свыше 150 организаций. Совокупный оборот компаний Мордовии достигает 1,5 миллиарда рублей в год, а темпы их роста ежегодно составляют 15-20%.Глава региона перечислил объекты инфраструктуры, созданные за последние годы: дата-центр, который первым в стране получил сертификат надежности TIER 4, технопарк, признанный одним из лучших в России, а также бизнес-инкубатор "Молодежный", где технологичные стартапы получают всестороннюю поддержку."В республике работают Агентство инновационного развития, бизнес-инкубаторы, центр поддержки экспорта и другие структуры, направленные на поддержку IT-компаний. Уникальные налоговые льготы для бизнеса предоставляет территория опережающего социально-экономического развития "Рузаевка". Кроме того, регион серьезно нарастил цифровые возможности в городах и селах во время подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году", - отмечается в сообщении.Волков отметил одного из лидеров отрасли - компанию "Байтэкс", которая экспортирует услуги в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, Западную Европу и Южную Америку и входит в тройку крупнейших мировых студий тестирования игрового программного обеспечения. При этом 95% выручки компании составляет именно экспорт. За последние два года в компании создано около 300 новых рабочих мест для молодых специалистов, создаются условия для работы людей с ограниченными возможностями здоровья. "Республика может рассмотреть возможность софинансирования совместно с работодателями ипотечного кредитования для ценных специалистов. Это позволит создать условия для сохранения лучших кадров на территории республики и привлечения их из других территорий", — предложил глава региона.На встрече также было озвучено предложение проработать создание постоянной площадки по принципу проектного офиса, которая бы продвигала IT-продукты республиканских компаний на российском и международном рынке, оказывала помощь в привлечении инвестиций от федеральных институтов развития. Кроме того, <a href="https://ria.ru/person_VladimirVolkov" target="_blank">Волков</a> отметил необходимость подготовки кадров для IT-отрасли, начиная со школы, и предложил Мининформсвязи совместно с министерством образования, вузами и ссузами составить перспективный план по увеличению набора студентов по IT-специальностям в соответствии с запросами работодателей.

https://ria.ru/20200901/konkurentsiya-1576583928.html

https://ria.ru/20200812/1575699711.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир волков (политик), республика мордовия, экономика