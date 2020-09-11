Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/melnikov-1577119272.html
Фотограф МИА "Россия сегодня" Мельников представил книгу "Черные дни"
Фотограф МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников в пятницу вечером представил свою книгу "Черные дни", состоящую из кадров, снятых в период украинского... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T21:25
2020-09-11T21:25
россия
миа "россия сегодня"
валерий мельников
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156056/72/1560567271_0:109:3165:1889_1400x0_80_0_0_7d6c843447f25cb3443c1da5a977dc56.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Фотограф МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Melnikov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Мельников</a> в пятницу вечером представил свою книгу "Черные дни", состоящую из кадров, снятых в период украинского конфликта.Как ранее рассказал Мельников в интервью РИА Новости, средства на публикацию книги он решил собрать с помощью краудфандинга. Издание состоит из трех серий, которые были сняты с самого начала украинского конфликта.Издание, по словам фотографа, будет интересно тем, кто занимается или интересуется фотографией, коллекционерам, а также людям, близким к теме украинского конфликта.
https://ria.ru/20200902/fotovystavka-1576585447.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156056/72/1560567271_434:0:3165:2048_1400x0_80_0_0_cf9d82754a31976706eb544f18055345.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, миа "россия сегодня", валерий мельников, общество

Фотограф МИА "Россия сегодня" Мельников представил книгу "Черные дни"

21:25 11.09.2020
112
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Фотограф МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников в пятницу вечером представил свою книгу "Черные дни", состоящую из кадров, снятых в период украинского конфликта.
Как ранее рассказал Мельников в интервью РИА Новости, средства на публикацию книги он решил собрать с помощью краудфандинга. Издание состоит из трех серий, которые были сняты с самого начала украинского конфликта.

"Кампания сбора средств длилась почти четыре месяца. Всего 700 экземпляров. Более 200 уже книг разошлись", - рассказал Мельников агентству.

Издание, по словам фотографа, будет интересно тем, кто занимается или интересуется фотографией, коллекционерам, а также людям, близким к теме украинского конфликта.
Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 10:00
"Россия сегодня" презентует фотовыставку о врачах и волонтерах в ГИМ
100000
Обсудить 0
РоссияМИА "Россия сегодня"Валерий МельниковОбщество
Рекомендуем
Смартфон
Из украинского App Store удалят приложения ВГТРК
Губернатор Омской области проверяет готовность Точки роста в Азово
Губернатор Омской области проверил готовность "Точки роста" в Азово
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на презентации книги Идеология русской государственности. Континент Россия
Киселев осудил требование СБУ удалить приложения МИА "Россия сегодня"
Губернатор Омской области открывает культурный центр в Азовском районе
Губернатор Омской области открыл культурный центр в Азово
Игровая площадка во дворе жилого комплекса
Эксперты: будущее российских городов за инновационными жилыми кластерами
Шоссе Р92 на въезде в Калугу
Глава МЭР высоко оценил работу Калужской области с инвесторами
Министр иностранных дел Республики Сербии Ивиц Дачич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Эксперт объяснил заявление МИД Сербии о роли США на Балканах
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
В РПЦ рассказали об опасности "психоереси"
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская
Саратовский депутат объяснила слова о лишении "тунеядцев" пособий
Участники акции сторонников президента Белоруссии А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Генсек ООН призвал к диалогу
Маргарита Грачева
Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Apple не удаляла приложения российских СМИ из украинского App Store
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
В ФСБ обратились из-за высказываний дизайнера Артемия Лебедева
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Названы регионы, в которых будет бабье лето
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в российские регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
Лента новостейМолния