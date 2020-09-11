https://ria.ru/20200911/melnikov-1577119272.html

Фотограф МИА "Россия сегодня" Мельников представил книгу "Черные дни"

Фотограф МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников в пятницу вечером представил свою книгу "Черные дни", состоящую из кадров, снятых в период украинского... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T21:25

2020-09-11T21:25

2020-09-11T21:25

россия

миа "россия сегодня"

валерий мельников

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Фотограф МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Melnikov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Мельников</a> в пятницу вечером представил свою книгу "Черные дни", состоящую из кадров, снятых в период украинского конфликта.Как ранее рассказал Мельников в интервью РИА Новости, средства на публикацию книги он решил собрать с помощью краудфандинга. Издание состоит из трех серий, которые были сняты с самого начала украинского конфликта.Издание, по словам фотографа, будет интересно тем, кто занимается или интересуется фотографией, коллекционерам, а также людям, близким к теме украинского конфликта.

https://ria.ru/20200902/fotovystavka-1576585447.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", валерий мельников, общество