https://ria.ru/20200911/maldivy-1577095409.html

Власти Мальдив ужесточили правила въезда в страну для туристов

Власти Мальдив ужесточили правила въезда для туристов, теперь гости обязаны не более чем за сутки загрузить на правительственный портал результат своего... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:33

2020-09-11T16:33

2020-09-11T16:33

коронавирус covid-19

туризм

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туристы

новости - туризм

мальдивы

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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Власти Мальдив ужесточили правила въезда для туристов, теперь гости обязаны не более чем за сутки загрузить на правительственный портал результат своего ПЦР-теста на коронавирус, сообщает миграционная служба республики.Теперь, как сообщается в заявлении ведомства, планирующим путешествие необходимо не более чем за 24 часа до прибытия в страну загрузить результаты ПЦР-тестов на коронавирус на правительственный портал. Сам тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета на Мальдивы.В сертификате с результатом теста должны быть указаны название и адрес лаборатории, дата тестирования и непосредственно сам результат. От требований сдавать анализ перед прибытием освобождены дети в возрасте до года.На прошлой неделе министерство туризма Мальдив сообщило, что все путешественники при въезде в республику с 10 сентября должны будут предоставить свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.

https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html

мальдивы

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, мальдивы