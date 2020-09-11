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Туризм
https://ria.ru/20200911/maldivy-1577095409.html
Власти Мальдив ужесточили правила въезда в страну для туристов
Власти Мальдив ужесточили правила въезда для туристов, теперь гости обязаны не более чем за сутки загрузить на правительственный портал результат своего... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:33
2020-09-11T16:33
коронавирус covid-19
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
мальдивы
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Власти Мальдив ужесточили правила въезда для туристов, теперь гости обязаны не более чем за сутки загрузить на правительственный портал результат своего ПЦР-теста на коронавирус, сообщает миграционная служба республики.Теперь, как сообщается в заявлении ведомства, планирующим путешествие необходимо не более чем за 24 часа до прибытия в страну загрузить результаты ПЦР-тестов на коронавирус на правительственный портал. Сам тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета на Мальдивы.В сертификате с результатом теста должны быть указаны название и адрес лаборатории, дата тестирования и непосредственно сам результат. От требований сдавать анализ перед прибытием освобождены дети в возрасте до года.На прошлой неделе министерство туризма Мальдив сообщило, что все путешественники при въезде в республику с 10 сентября должны будут предоставить свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, мальдивы

Власти Мальдив ужесточили правила въезда в страну для туристов

16:33 11.09.2020
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© Фото : Hilton Hotels & ResortsВиллы и пляж спа-отеля Conrad Maldives
Виллы и пляж спа-отеля Conrad Maldives - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : Hilton Hotels & Resorts
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Власти Мальдив ужесточили правила въезда для туристов, теперь гости обязаны не более чем за сутки загрузить на правительственный портал результат своего ПЦР-теста на коронавирус, сообщает миграционная служба республики.
Теперь, как сообщается в заявлении ведомства, планирующим путешествие необходимо не более чем за 24 часа до прибытия в страну загрузить результаты ПЦР-тестов на коронавирус на правительственный портал. Сам тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета на Мальдивы.
В сертификате с результатом теста должны быть указаны название и адрес лаборатории, дата тестирования и непосредственно сам результат. От требований сдавать анализ перед прибытием освобождены дети в возрасте до года.
На прошлой неделе министерство туризма Мальдив сообщило, что все путешественники при въезде в республику с 10 сентября должны будут предоставить свидетельство об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.
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