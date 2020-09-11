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https://ria.ru/20200911/lavrov-1577087504.html
Лавров оценил ситуацию вокруг СВПД
Москва и Пекин выступают против односторонних шагов США против СВПД, действия Вашингтона нелегитимны, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:03
2020-09-11T13:03
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
ван и (политик)
сергей лавров
совет безопасности оон
евросоюз
москва
оон
вашингтон (город)
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекин</a> выступают против односторонних шагов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> против <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>, действия <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> нелегитимны, заявил в пятницу глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Сегодня мы обсудили ситуацию вокруг совместного всеобъемлющего плана действий. Конечно же, Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, как и подавляющее большинство членов <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>… не приемлем американские попытки демонтировать эту важнейшую международную договоренность", - заявил Лавров на встрече с китайским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Van_I/" target="_blank" data-auto="true">Ван И</a>."Мы не приемлем нелегитимные односторонние акции США, которые осуществляются в ситуации вокруг иранской ядерной программы", - отметил Лавров.В последнее время Вашингтон пытается восстановить санкции ООН в отношении <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>. Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.
https://ria.ru/20200716/1574442274.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, ван и (политик), сергей лавров, совет безопасности оон, евросоюз, москва, оон, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров оценил ситуацию вокруг СВПД

13:03 11.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНР Ван И в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Москва и Пекин выступают против односторонних шагов США против СВПД, действия Вашингтона нелегитимны, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня мы обсудили ситуацию вокруг совместного всеобъемлющего плана действий. Конечно же, Россия и Китай, как и подавляющее большинство членов СБ ООН… не приемлем американские попытки демонтировать эту важнейшую международную договоренность", - заявил Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И.
"Мы не приемлем нелегитимные односторонние акции США, которые осуществляются в ситуации вокруг иранской ядерной программы", - отметил Лавров.
В последнее время Вашингтон пытается восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
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Путин и Роухани обсудили ситуацию вокруг СВПД
Подавляющее большинство членов Совбеза выступили против намерения США восстановить санкции ООН в отношении Ирана. Все участники СВПД считают, что уведомление от Штатов не имеет юридической силы, и убеждены, что США не запустили процесс возврата ограничительных мер, так как попросту не являются больше участниками сделки. Председатель СБ ООН также не дал никакого хода запросу Вашингтона в Совбезе. Между тем США полагают, что процесс запущен.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоВан И (политик)Сергей ЛавровСовет Безопасности ООНЕвросоюзМоскваООНВашингтон (город)СШАВ мире
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