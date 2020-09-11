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https://ria.ru/20200911/kurer-1577102538.html
Курьера Burger King заподозрили в отправке неприличных сообщений ребенку
Сервис доставки еды Delivery Club проверяет появившуюся информацию о курьере, который якобы писал неприличные сообщения несовершеннолетней девочке, сообщили РИА РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:15
2020-09-11T16:39
burger king (бургер кинг)
delivery club
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сервис доставки еды <a href="http://ria.ru/organization_Delivery_Club/" target="_blank" data-auto="true">Delivery Club</a> проверяет появившуюся информацию о курьере, который якобы писал неприличные сообщения несовершеннолетней девочке, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что курьер в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> после доставки 11-летней девочке заказа из Burger King, сделанного через Delivery Club, начал писать ей сообщения неприличного содержания. На это обратила внимание старшая сестра девочки, сделавшая скриншоты сообщений. Родители обратились в Delivery Club, где им заявили, что такой сотрудник у них не работает и относится к Burger King."Мы не получали запросов от правоохранительных органов, но готовы предоставить им всю имеющуюся у нас информацию. Безопасность и комфорт клиентов - наши безусловные приоритеты", - добавили в Delivery Club.
https://ria.ru/20200904/domogatelstva-1576798032.html
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московская область (подмосковье)
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burger king (бургер кинг), delivery club, московская область (подмосковье), происшествия

Курьера Burger King заподозрили в отправке неприличных сообщений ребенку

16:15 11.09.2020 (обновлено: 16:39 11.09.2020)
1914
© Фото : пресс-служба Бургер Кинг РоссияРесторан быстрого питания Бургер Кинг
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : пресс-служба Бургер Кинг Россия
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club проверяет появившуюся информацию о курьере, который якобы писал неприличные сообщения несовершеннолетней девочке, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что курьер в Подмосковье после доставки 11-летней девочке заказа из Burger King, сделанного через Delivery Club, начал писать ей сообщения неприличного содержания. На это обратила внимание старшая сестра девочки, сделавшая скриншоты сообщений. Родители обратились в Delivery Club, где им заявили, что такой сотрудник у них не работает и относится к Burger King.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 19:15
Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды
"Проверка заказа, после которого поступила жалоба, показала, что его доставлял курьер ресторана. Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов. Мы приносим искренние извинения семье девочки за этот инцидент", - сообщили в пресс-службе сервиса.
"Мы не получали запросов от правоохранительных органов, но готовы предоставить им всю имеющуюся у нас информацию. Безопасность и комфорт клиентов - наши безусловные приоритеты", - добавили в Delivery Club.
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Burger King (Бургер Кинг)Delivery ClubМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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