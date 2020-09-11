https://ria.ru/20200911/kurer-1577102538.html

Курьера Burger King заподозрили в отправке неприличных сообщений ребенку

Сервис доставки еды Delivery Club проверяет появившуюся информацию о курьере, который якобы писал неприличные сообщения несовершеннолетней девочке, сообщили РИА РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T16:15

2020-09-11T16:15

2020-09-11T16:39

burger king (бургер кинг)

delivery club

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сервис доставки еды <a href="http://ria.ru/organization_Delivery_Club/" target="_blank" data-auto="true">Delivery Club</a> проверяет появившуюся информацию о курьере, который якобы писал неприличные сообщения несовершеннолетней девочке, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что курьер в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> после доставки 11-летней девочке заказа из Burger King, сделанного через Delivery Club, начал писать ей сообщения неприличного содержания. На это обратила внимание старшая сестра девочки, сделавшая скриншоты сообщений. Родители обратились в Delivery Club, где им заявили, что такой сотрудник у них не работает и относится к Burger King."Мы не получали запросов от правоохранительных органов, но готовы предоставить им всю имеющуюся у нас информацию. Безопасность и комфорт клиентов - наши безусловные приоритеты", - добавили в Delivery Club.

https://ria.ru/20200904/domogatelstva-1576798032.html

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московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

burger king (бургер кинг), delivery club, московская область (подмосковье), происшествия