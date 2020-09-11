Курьера Burger King заподозрили в отправке неприличных сообщений ребенку
16:15 11.09.2020 (обновлено: 16:39 11.09.2020)
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Ресторан быстрого питания Бургер Кинг. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сервис доставки еды Delivery Club проверяет появившуюся информацию о курьере, который якобы писал неприличные сообщения несовершеннолетней девочке, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в пятницу Telegram-канал Mash сообщил, что курьер в Подмосковье после доставки 11-летней девочке заказа из Burger King, сделанного через Delivery Club, начал писать ей сообщения неприличного содержания. На это обратила внимание старшая сестра девочки, сделавшая скриншоты сообщений. Родители обратились в Delivery Club, где им заявили, что такой сотрудник у них не работает и относится к Burger King.
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"Проверка заказа, после которого поступила жалоба, показала, что его доставлял курьер ресторана. Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов. Мы приносим искренние извинения семье девочки за этот инцидент", - сообщили в пресс-службе сервиса.
"Мы не получали запросов от правоохранительных органов, но готовы предоставить им всю имеющуюся у нас информацию. Безопасность и комфорт клиентов - наши безусловные приоритеты", - добавили в Delivery Club.