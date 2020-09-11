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https://ria.ru/20200911/krik-1577085107.html
Нив Кэмпбелл вернется к своей роли в "Крике 5"
Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт в "Крике 5". Об этом сообщается на официальной странице франшизы в твиттере и в аккаунте самой актрисы в инстаграме. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:51
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культура
кино и сериалы
новости культуры
кортни кокс
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости</strong>. Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт в "Крике 5". Об этом сообщается на официальной <a href="https://twitter.com/ScreamMovies/status/1304117336958365697?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1304117336958365697%7Ctwgr%5Eshare_0&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ffilm%2Fneve-campbell-to-reprise-role-of-sidney-prescott-in-scream-5-2750156" target="_blank">странице</a> франшизы в твиттере и в <a href="https://www.instagram.com/p/CE9yVPtDKCg/?utm_source=ig_embed" target="_blank">аккаунте</a> самой актрисы в инстаграме. "И снова здравствуй, Сидни… Помнишь меня?" — прокомментировала сама Кэмпбелл эту новость.Следующий "Крик" станет первой частью франшизы, которая будет снята без участия режиссера Уэса Крейвена, умершего в 2015 году. Сценарий написали Джеймс Вандербилт и Гай Бусик, а поставят ленту создатели триллера "Я иду искать" Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. По словам Кэпмбелл, новые режиссеры во время переговоров "продемонстрировали такую любовь, уважение и восхищение по отношению ко всему тому, что создал в "Крике" Уэс Крэйвен", что она "страшно рада вновь стать Сидни Прескотт и вернуться в Вудсборо". Кэмбелл играла главную героиню в предыдущих четырех частях франшизы.Кроме нее к своим ролям журналистки Гейл Уэзерс и шерифа Дьюи Райли вернутся Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Также в ленте снимутся новички: Джек Куэйд ("Пацаны"), Мелисса Баррера ("Жизнь") и Дженна Ортега ("Железный человек 3"). Релиз проекта запланирован на 14 января 2022 года.
https://ria.ru/20200803/1575321672.html
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кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс

Нив Кэмпбелл вернется к своей роли в "Крике 5"

12:51 11.09.2020 (обновлено: 14:01 11.09.2020)
1392
© Dimension Films, 1996Кадр из фильма "Крик"
Кадр из фильма Крик - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Dimension Films, 1996
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт в "Крике 5". Об этом сообщается на официальной странице франшизы в твиттере и в аккаунте самой актрисы в инстаграме.
"И снова здравствуй, Сидни… Помнишь меня?" — прокомментировала сама Кэмпбелл эту новость.
Следующий "Крик" станет первой частью франшизы, которая будет снята без участия режиссера Уэса Крейвена, умершего в 2015 году.
Сценарий написали Джеймс Вандербилт и Гай Бусик, а поставят ленту создатели триллера "Я иду искать" Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.
По словам Кэпмбелл, новые режиссеры во время переговоров "продемонстрировали такую любовь, уважение и восхищение по отношению ко всему тому, что создал в "Крике" Уэс Крэйвен", что она "страшно рада вновь стать Сидни Прескотт и вернуться в Вудсборо".
Кэмбелл играла главную героиню в предыдущих четырех частях франшизы.
Кроме нее к своим ролям журналистки Гейл Уэзерс и шерифа Дьюи Райли вернутся Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Также в ленте снимутся новички: Джек Куэйд ("Пацаны"), Мелисса Баррера ("Жизнь") и Дженна Ортега ("Железный человек 3").
Релиз проекта запланирован на 14 января 2022 года.
Кадр из фильма Крик - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 21:13Культура
Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части "Крика"
210001
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