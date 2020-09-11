https://ria.ru/20200911/krik-1577085107.html

Нив Кэмпбелл вернется к своей роли в "Крике 5"

Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт в "Крике 5". Об этом сообщается на официальной странице франшизы в твиттере и в аккаунте самой актрисы в инстаграме. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:51

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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости</strong>. Нив Кэмпбелл вернется к роли Сидни Прескотт в "Крике 5". Об этом сообщается на официальной <a href="https://twitter.com/ScreamMovies/status/1304117336958365697?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1304117336958365697%7Ctwgr%5Eshare_0&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ffilm%2Fneve-campbell-to-reprise-role-of-sidney-prescott-in-scream-5-2750156" target="_blank">странице</a> франшизы в твиттере и в <a href="https://www.instagram.com/p/CE9yVPtDKCg/?utm_source=ig_embed" target="_blank">аккаунте</a> самой актрисы в инстаграме. "И снова здравствуй, Сидни… Помнишь меня?" — прокомментировала сама Кэмпбелл эту новость.Следующий "Крик" станет первой частью франшизы, которая будет снята без участия режиссера Уэса Крейвена, умершего в 2015 году. Сценарий написали Джеймс Вандербилт и Гай Бусик, а поставят ленту создатели триллера "Я иду искать" Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. По словам Кэпмбелл, новые режиссеры во время переговоров "продемонстрировали такую любовь, уважение и восхищение по отношению ко всему тому, что создал в "Крике" Уэс Крэйвен", что она "страшно рада вновь стать Сидни Прескотт и вернуться в Вудсборо". Кэмбелл играла главную героиню в предыдущих четырех частях франшизы.Кроме нее к своим ролям журналистки Гейл Уэзерс и шерифа Дьюи Райли вернутся Кортни Кокс и Дэвид Аркетт. Также в ленте снимутся новички: Джек Куэйд ("Пацаны"), Мелисса Баррера ("Жизнь") и Дженна Ортега ("Железный человек 3"). Релиз проекта запланирован на 14 января 2022 года.

https://ria.ru/20200803/1575321672.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс