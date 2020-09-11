https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577122122.html

ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации

Генассамблея ООН приняла всеобъемлющую резолюцию о комплексной борьбе с пандемией коронавируса; в документе, где упомянуты все сферы жизни, на которые повлияла... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T23:22

2020-09-11T23:22

2020-09-11T23:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

генеральная ассамблея оон

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577059385_0:157:3071:1884_1400x0_80_0_0_ea45ce158d1852c9886a5ba98444926c.jpg

<strong>ООН, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблея</a> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> приняла всеобъемлющую резолюцию о комплексной борьбе с пандемией коронавируса; в документе, где упомянуты все сферы жизни, на которые повлияла эпидемия, сказано, что COVID-19 - одна из величайших проблем в истории организации.Согласно тексту, Генассамблея признает, "что пандемия COVID-19 является одной из величайших глобальных проблем в истории <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a>". За резолюцию прошолосовали 169 государств. Против выступили США и Израиль, воздержались Украина и Венгрия.ГА ООН выражает глубокую обеспокоенность в связи с тем, что пандемия оказывает разрушительное воздействие из-за серьезных потрясений в жизни общества, в экономике, в системе занятости, в мировой торговле, в системе поездок, в сельскохозяйственной, промышленной и коммерческой сферах.Генассамблея признает, что последствия пандемии гораздо тяжелее отражаются на жизнях женщин, пожилых, молодежи и детей, бедных и уязвимых. В то же время ГА ООН, согласно документу, выражает глубокую обеспокоенность в связи с ростом дискриминации, разжигания ненависти, расизма и ксенофобии, связанных с пандемией. Авторы призывают к борьбе с этими явлениями.Кроме того подписанты выражают озабоченность в связи с распространением в контексте пандемии дезинформации и пропаганды, в том числе с использованием интернета."Генеральная Ассамблея поддерживает призыв генерального секретаря ООН к немедленному прекращению огня во всем мире, в том числе для создания коридоров для доставки помощи", - сказано в документе.Как отмечается в тексте, ГА ООН призывает правительства и гражданские общества стран принять ответные меры в контексте борьбы с пандемией. В том числе речь идет об укреплении систем здравоохранения и систем социальной поддержки.В резолюции сказано, что Генассамблея призывает государства предоставить всем странам беспрепятственный своевременный доступ к качественной, безопасной, эффективной и доступной диагностике, терапевтическим средствам, лекарствам и вакцинам для борьбы с пандемией. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200911/myasnikov-1577100259.html

https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577069930.html

https://ria.ru/20200208/1564431261.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, генеральная ассамблея оон, оон, в мире