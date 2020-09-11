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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577118146.html
В США предположили, когда страна восстановится от пандемии COVID-19
Жизнь в США может не вернуться в прежнее русло до середины или даже конца 2021 года, даже если вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:49
2020-09-11T20:50
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Жизнь в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> может не вернуться в прежнее русло до середины или даже конца 2021 года, даже если вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил в пятницу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США <a href="http://ria.ru/person_anthony-fauci/" target="_blank" data-auto="true">Энтони Фаучи</a>."Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до COVID, это будет задолго после наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021 года", - заявил Фаучи.В США зарегистрировано уже более 6,4 миллиона случаев коронавируса и более 192 тысяч смертей. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, сша, в мире

В США предположили, когда страна восстановится от пандемии COVID-19

20:49 11.09.2020 (обновлено: 20:50 11.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Жизнь в США может не вернуться в прежнее русло до середины или даже конца 2021 года, даже если вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил в пятницу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"Я считаю, что у нас будет доступная вакцина до конца этого года — начала следующего года. Но тот момент, когда будет отмобилизовано распространение вакцинации, будет достигнута вакцинация и защита большинства населения, - этого, вероятно, не произойдет до середины-конца 2021 года", - сказал Фаучи в интервью MSNBC.

"Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до COVID, это будет задолго после наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021 года", - заявил Фаучи.
В США зарегистрировано уже более 6,4 миллиона случаев коронавируса и более 192 тысяч смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
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1193102
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Распространение нового коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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