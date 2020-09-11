https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577118146.html
В США предположили, когда страна восстановится от пандемии COVID-19
Жизнь в США может не вернуться в прежнее русло до середины или даже конца 2021 года, даже если вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:49
2020-09-11T20:49
2020-09-11T20:50
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости.</strong> Жизнь в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> может не вернуться в прежнее русло до середины или даже конца 2021 года, даже если вакцина от коронавируса появится в скором времени, заявил в пятницу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США <a href="http://ria.ru/person_anthony-fauci/" target="_blank" data-auto="true">Энтони Фаучи</a>."Если говорить о возвращении к какому-то нормальному уровню, напоминающему тот, где мы были до COVID, это будет задолго после наступления 2021 года, возможно даже, что ближе к концу 2021 года", - заявил Фаучи.В США зарегистрировано уже более 6,4 миллиона случаев коронавируса и более 192 тысяч смертей. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
2
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони фаучи, коронавирус covid-19, сша, в мире