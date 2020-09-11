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СМИ: Singapore Airlines запустит "рейсы в никуда"
Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines планирует запустить к концу октября так называемые "рейсы в никуда", в ходе которых лайнеры после полета будут... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:37
2020-09-11T15:41
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сингапурская авиакомпания <a href="http://ria.ru/organization_Singapore_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">Singapore Airlines</a> планирует запустить к концу октября так называемые "рейсы в никуда", в ходе которых лайнеры после полета будут возвращаться в аэропорт вылета, сообщает издание <a href="https://www.straitstimes.com/global" target="_blank">Straits Times </a>со ссылкой на источники.По информации издания, пассажиры рейсов без пункта назначения смогут провести в полете примерно три часа. Рейсы будут производиться из аэропорта Чанги и обратно.Отмечается, что целью этой инициативы является борьба с экономическими сложностями компании, возникшими из-за пандемии коронавируса.Ранее сообщалось, что сингапурская авиакомпания Singapore Airlines сократит около 2,4 тысячи сотрудников из-за пандемии коронавируса.Подобные авиарейсы "в никуда" пользовались популярностью в Тайване из-за закрытых границ и прерванного авиасообщения на фоне пандемии COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тайвань, singapore airlines, в мире

СМИ: Singapore Airlines запустит "рейсы в никуда"

15:37 11.09.2020 (обновлено: 15:41 11.09.2020)
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CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing 787-10 Dreamliner Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines
Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing 787-10 Dreamliner
Самолет Boeing 787-10 Dreamliner авиакомпании Singapore Airlines . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines планирует запустить к концу октября так называемые "рейсы в никуда", в ходе которых лайнеры после полета будут возвращаться в аэропорт вылета, сообщает издание Straits Times со ссылкой на источники.
По информации издания, пассажиры рейсов без пункта назначения смогут провести в полете примерно три часа. Рейсы будут производиться из аэропорта Чанги и обратно.
Отмечается, что целью этой инициативы является борьба с экономическими сложностями компании, возникшими из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что сингапурская авиакомпания Singapore Airlines сократит около 2,4 тысячи сотрудников из-за пандемии коронавируса.
Подобные авиарейсы "в никуда" пользовались популярностью в Тайване из-за закрытых границ и прерванного авиасообщения на фоне пандемии COVID-19.
Разговор по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа, 14:53Распространение нового коронавируса
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТайваньSingapore AirlinesВ мире
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