https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577099557.html

СМИ: Singapore Airlines запустит "рейсы в никуда"

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines планирует запустить к концу октября так называемые "рейсы в никуда", в ходе которых лайнеры после полета будут... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T15:37

2020-09-11T15:37

2020-09-11T15:41

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Сингапурская авиакомпания <a href="http://ria.ru/organization_Singapore_Airlines/" target="_blank" data-auto="true">Singapore Airlines</a> планирует запустить к концу октября так называемые "рейсы в никуда", в ходе которых лайнеры после полета будут возвращаться в аэропорт вылета, сообщает издание <a href="https://www.straitstimes.com/global" target="_blank">Straits Times </a>со ссылкой на источники.По информации издания, пассажиры рейсов без пункта назначения смогут провести в полете примерно три часа. Рейсы будут производиться из аэропорта Чанги и обратно.Отмечается, что целью этой инициативы является борьба с экономическими сложностями компании, возникшими из-за пандемии коронавируса.Ранее сообщалось, что сингапурская авиакомпания Singapore Airlines сократит около 2,4 тысячи сотрудников из-за пандемии коронавируса.Подобные авиарейсы "в никуда" пользовались популярностью в Тайване из-за закрытых границ и прерванного авиасообщения на фоне пандемии COVID-19.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200816/1575854854.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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