https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577093446.html

В США за сутки выявили более 35 тысяч новых случаев COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 35 286, скончались еще 907 пациентов с подтвержденным заболеванием,... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:19

2020-09-11T14:19

2020-09-11T14:19

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Число случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 35 286, скончались еще 907 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее прирост случаев заражения составил 34 256 тысяч, сообщалось о 1 206 жертвах.Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в Соединенных Штатах зафиксировали 6 397 547 случаев заражения коронавирусом, скончались 191 802 человека, вылечились 2,4 миллиона пациентов.Во всем мире, сообщает университет Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 28 миллионов случаев заражения и 910 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 19 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577084639.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире