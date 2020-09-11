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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577093446.html
В США за сутки выявили более 35 тысяч новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 35 286, скончались еще 907 пациентов с подтвержденным заболеванием,... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:19
2020-09-11T14:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Число случаев заражения коронавирусом нового типа в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> за последние сутки увеличилось на 35 286, скончались еще 907 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее прирост случаев заражения составил 34 256 тысяч, сообщалось о 1 206 жертвах.Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в Соединенных Штатах зафиксировали 6 397 547 случаев заражения коронавирусом, скончались 191 802 человека, вылечились 2,4 миллиона пациентов.Во всем мире, сообщает университет Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 28 миллионов случаев заражения и 910 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 19 миллионов человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577084639.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США за сутки выявили более 35 тысяч новых случаев COVID-19

14:19 11.09.2020
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© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкРефрижератор возле клиники Lenox Hill на Манхеттене в Нью-Йорке
Рефрижератор возле клиники Lenox Hill на Манхеттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Татьяна Столярова
Перейти в фотобанк
Рефрижератор возле клиники Lenox Hill на Манхеттене в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в США за последние сутки увеличилось на 35 286, скончались еще 907 пациентов с подтвержденным заболеванием, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее прирост случаев заражения составил 34 256 тысяч, сообщалось о 1 206 жертвах.
Согласно последним данным университета, с начала эпидемии в Соединенных Штатах зафиксировали 6 397 547 случаев заражения коронавирусом, скончались 191 802 человека, вылечились 2,4 миллиона пациентов.
Во всем мире, сообщает университет Джонса Хопкинса, было выявлено свыше 28 миллионов случаев заражения и 910 тысяч летальных исходов из-за COVID-19, излечились более 19 миллионов человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 12:29Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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