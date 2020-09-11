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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577081802.html
В Подмосковье выявили антитела к коронавирусу у 21% жителей
Среди 2 миллионов жителей Подмосковья, прошедших обследование на коронавирус, антитела имеются у 21%, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:57
2020-09-11T12:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Среди 2 миллионов жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>, прошедших обследование на коронавирус, антитела имеются у 21%, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."ПЦР-исследования проводятся пациентам с симптомами простудных заболеваний, медицинским и социальным работникам, выпускникам школ и учителям, воспитанникам детских садов, воспитателям и другим категориям граждан. Всего на данный момент в Московской области у более 21% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - сказала министр здравоохранения Московской области <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a>, слова которой приводятся в сообщении.В ведомстве напомнили, что жители региона могут пройти ИФА-исследование, записавшись в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг. Исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье выявили антитела к коронавирусу у 21% жителей

11:57 11.09.2020 (обновлено: 12:10 11.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Среди 2 миллионов жителей Подмосковья, прошедших обследование на коронавирус, антитела имеются у 21%, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"ПЦР-исследования проводятся пациентам с симптомами простудных заболеваний, медицинским и социальным работникам, выпускникам школ и учителям, воспитанникам детских садов, воспитателям и другим категориям граждан. Всего на данный момент в Московской области у более 21% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
В ведомстве напомнили, что жители региона могут пройти ИФА-исследование, записавшись в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг. Исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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