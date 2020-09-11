https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577081802.html

В Подмосковье выявили антитела к коронавирусу у 21% жителей

Среди 2 миллионов жителей Подмосковья, прошедших обследование на коронавирус, антитела имеются у 21%, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:57

2020-09-11T11:57

2020-09-11T12:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Среди 2 миллионов жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>, прошедших обследование на коронавирус, антитела имеются у 21%, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."ПЦР-исследования проводятся пациентам с симптомами простудных заболеваний, медицинским и социальным работникам, выпускникам школ и учителям, воспитанникам детских садов, воспитателям и другим категориям граждан. Всего на данный момент в Московской области у более 21% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - сказала министр здравоохранения Московской области <a href="http://ria.ru/person_svetlana-strigunkova-/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Стригункова</a>, слова которой приводятся в сообщении.В ведомстве напомнили, что жители региона могут пройти ИФА-исследование, записавшись в процедурный кабинет поликлиники на портале Госуслуг. Исследование проводится бесплатно при наличии симптомов респираторного заболевания. Для лиц без признаков ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции и пневмонии анализ проводится на платной основе.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

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московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)