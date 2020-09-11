https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577075919.html
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
За сутки наименьший темп прироста COVID-19 в Смоленской области - 0,2%, в Москве, Подмосковье, Туве, Чувашской республике, Тульской области и Чеченской... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:33
2020-09-11T10:33
2020-09-11T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> За сутки наименьший темп прироста COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> - 0,2%, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Подмосковье, Туве, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашской республике</a>, Тульской области и Чеченской республике - 0,3% , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, общество