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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577075919.html
Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
За сутки наименьший темп прироста COVID-19 в Смоленской области - 0,2%, в Москве, Подмосковье, Туве, Чувашской республике, Тульской области и Чеченской... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:33
2020-09-11T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> За сутки наименьший темп прироста COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> - 0,2%, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Подмосковье, Туве, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашской республике</a>, Тульской области и Чеченской республике - 0,3% , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, общество

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

10:33 11.09.2020
269
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. За сутки наименьший темп прироста COVID-19 в Смоленской области - 0,2%, в Москве, Подмосковье, Туве, Чувашской республике, Тульской области и Чеченской республике - 0,3% , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Смоленская область - 0,2%, 2. Москва, Московская область, Республика Тыва, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика - 0,3%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Смоленская областьОбщество
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