https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577075919.html

Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

За сутки наименьший темп прироста COVID-19 в Смоленской области - 0,2%, в Москве, Подмосковье, Туве, Чувашской республике, Тульской области и Чеченской... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:33

2020-09-11T10:33

2020-09-11T10:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

смоленская область

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> За сутки наименьший темп прироста COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a> - 0,2%, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Подмосковье, Туве, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашской республике</a>, Тульской области и Чеченской республике - 0,3% , сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

московская область (подмосковье)

смоленская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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