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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577075769.html
В Москве выявили 698 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 698, Санкт-Петербурге - 216, Московской области - 175, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:32
2020-09-11T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 698, Санкт-Петербурге - 216, Московской области - 175, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> - 5, в Ненецком и Чукотском автономных округах - по 2.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 698 новых случаев COVID-19

10:32 11.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 698, Санкт-Петербурге - 216, Московской области - 175, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 698, 2. Санкт-Петербург - 216, 3. Московская область - 175", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 5, в Ненецком и Чукотском автономных округах - по 2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000410
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
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