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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577075371.html
В России провели более 39,9 миллиона тестов на коронавирус
Более 39,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 209... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:23
2020-09-11T10:23
распространение нового коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Более 39,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 209 тысяч человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.За сутки в России проведено 337 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 39,9 миллиона тестов на коронавирус

10:23 11.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Более 39,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 209 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 39,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 209 628 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 337 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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