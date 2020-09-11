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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577071598.html
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 4,5 миллиона
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 4,5 миллиона человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T08:54
2020-09-11T08:54
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
индия
сша
в мире
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен – РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> превысило 4,5 миллиона человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.За минувшие сутки в стране выявлено 96,5 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших за сутки с начала пандемии.Как отмечает министерство здравоохранения Индии, число выздоровевших достигло 77,65% от общего числа заболевших в стране и превысило 3,54 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 943 тысяч человек, или 20,68% от числа заболевших. За сутки это число выросло более чем на 24 тысячи.Число умерших от коронавируса, по последним данным, превысило 76,2 тысячи и составляет 1,67% от общего числа выявленных случаев коронавируса в стране. За сутки от болезни скончались 1209 человек – больше, чем в любой день с начала пандемии.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших находятся в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где коронавирус выявлен у 6,3 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено свыше 27,7 миллиона случаев заражения, более 899 тысяч человек скончались.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индия, сша, в мире

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 4,5 миллиона

08:54 11.09.2020
276
© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 4,5 миллиона человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.
За минувшие сутки в стране выявлено 96,5 тысячи случаев коронавируса, это самый большой рост числа заболевших за сутки с начала пандемии.
Как отмечает министерство здравоохранения Индии, число выздоровевших достигло 77,65% от общего числа заболевших в стране и превысило 3,54 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 943 тысяч человек, или 20,68% от числа заболевших. За сутки это число выросло более чем на 24 тысячи.
Число умерших от коронавируса, по последним данным, превысило 76,2 тысячи и составляет 1,67% от общего числа выявленных случаев коронавируса в стране. За сутки от болезни скончались 1209 человек – больше, чем в любой день с начала пандемии.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Больше всего заболевших находятся в США, где коронавирус выявлен у 6,3 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 27,7 миллиона случаев заражения, более 899 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИндияСШАВ мире
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