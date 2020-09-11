https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577068966.html

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 28 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 28 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T03:58

2020-09-11T03:58

2020-09-11T05:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 28 миллионов, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 03.28 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 28 047 828. Скончались 907 377 пациентов с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 18 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577060241.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, москва, в мире