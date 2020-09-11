https://ria.ru/20200911/korona-1577030159.html
Актриса, сыгравшая принцессу Диану, поразила съемочную группу "Короны"
Британская актриса Эмма Коррин рассказала в интервью изданию Vogue, что вся съемочная группа сериала "Короны" "затаила дыхание", когда она появилась на площадке РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T03:52
2020-09-11T03:52
2020-09-11T03:52
культура
кино и сериалы
новости культуры
диана, принцесса уэльская
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости</strong>. Британская актриса Эмма Коррин <a href="https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/emma-corrin-interview" target="_blank">рассказала</a> в интервью изданию Vogue, что вся съемочная группа сериала "Короны" "затаила дыхание", когда она появилась на площадке в реплике свадебного платья принцессы Дианы. Коррин сыграла ее в четвертом сезоне сериала, в одном из эпизодов которого показана ее свадьба с принцем Чарльзом. По ее словам, художники по костюмам смогли точно воссоздать платье, которое было на Диане. "Дизайнеры Дэвид и Элизабет Эммануэль, создавшие оригинальный наряд, передали нам его выкройки, и оно было сшито для меня", — поделилась актриса."Мы снимали сцену, в которой она впервые появляется в свадебном платье, в особняке Ланкастер-хаус. Надеть его мне помогала команда из десяти человек, потому что оно было очень массивным", — добавила она."Я вышла в нем, и все затаили дыхание. Это был самый прекрасный наряд из всех, которые я надевала в сериале. Действительно ее платье", — отметила она. Актриса рассказала также, что тщательно готовилась к съемкам, узнала принцессу как друга и начала ей сочувствовать. Она встречалась с ее личным секретарем Патриком Джефсоном и "около ста раз" посмотрела фильм "Диана: История ее словами" (2017).
https://ria.ru/20200710/1574153445.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, диана, принцесса уэльская
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости
. Британская актриса Эмма Коррин рассказала
в интервью изданию Vogue, что вся съемочная группа сериала "Короны" "затаила дыхание", когда она появилась на площадке в реплике свадебного платья принцессы Дианы.
Коррин сыграла ее в четвертом сезоне сериала, в одном из эпизодов которого показана ее свадьба с принцем Чарльзом.
По ее словам, художники по костюмам смогли точно воссоздать платье, которое было на Диане.
"Дизайнеры Дэвид и Элизабет Эммануэль, создавшие оригинальный наряд, передали нам его выкройки, и оно было сшито для меня", — поделилась актриса.
"Мы снимали сцену, в которой она впервые появляется в свадебном платье, в особняке Ланкастер-хаус. Надеть его мне помогала команда из десяти человек, потому что оно было очень массивным", — добавила она.
"Я вышла в нем, и все затаили дыхание. Это был самый прекрасный наряд из всех, которые я надевала в сериале. Действительно ее платье", — отметила она.
Актриса рассказала также, что тщательно готовилась к съемкам, узнала принцессу как друга и начала ей сочувствовать. Она встречалась с ее личным секретарем Патриком Джефсоном и "около ста раз" посмотрела фильм "Диана: История ее словами" (2017).