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Культура
https://ria.ru/20200911/korona-1577030159.html
Актриса, сыгравшая принцессу Диану, поразила съемочную группу "Короны"
Британская актриса Эмма Коррин рассказала в интервью изданию Vogue, что вся съемочная группа сериала "Короны" "затаила дыхание", когда она появилась на площадке РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T03:52
2020-09-11T03:52
культура
кино и сериалы
новости культуры
диана, принцесса уэльская
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости</strong>. Британская актриса Эмма Коррин <a href="https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/emma-corrin-interview" target="_blank">рассказала</a> в интервью изданию Vogue, что вся съемочная группа сериала "Короны" "затаила дыхание", когда она появилась на площадке в реплике свадебного платья принцессы Дианы. Коррин сыграла ее в четвертом сезоне сериала, в одном из эпизодов которого показана ее свадьба с принцем Чарльзом. По ее словам, художники по костюмам смогли точно воссоздать платье, которое было на Диане. "Дизайнеры Дэвид и Элизабет Эммануэль, создавшие оригинальный наряд, передали нам его выкройки, и оно было сшито для меня", — поделилась актриса."Мы снимали сцену, в которой она впервые появляется в свадебном платье, в особняке Ланкастер-хаус. Надеть его мне помогала команда из десяти человек, потому что оно было очень массивным", — добавила она."Я вышла в нем, и все затаили дыхание. Это был самый прекрасный наряд из всех, которые я надевала в сериале. Действительно ее платье", — отметила она. Актриса рассказала также, что тщательно готовилась к съемкам, узнала принцессу как друга и начала ей сочувствовать. Она встречалась с ее личным секретарем Патриком Джефсоном и "около ста раз" посмотрела фильм "Диана: История ее словами" (2017).
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кино и сериалы, новости культуры, диана, принцесса уэльская

Актриса, сыгравшая принцессу Диану, поразила съемочную группу "Короны"

03:52 11.09.2020
8183
© Sony Pictures Television Production UK (2016-...)Кадр из сериала "Корона"
Кадр из сериала Корона - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Sony Pictures Television Production UK (2016-...)
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Британская актриса Эмма Коррин рассказала в интервью изданию Vogue, что вся съемочная группа сериала "Короны" "затаила дыхание", когда она появилась на площадке в реплике свадебного платья принцессы Дианы.
Коррин сыграла ее в четвертом сезоне сериала, в одном из эпизодов которого показана ее свадьба с принцем Чарльзом.
© AP Photo/Dave Caulkin, AFP/Getty Images/Rich FuryПринцесса Диана и актриса Эмма Коррин
Принцесса Диана и актриса Эмма Коррин - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo/Dave Caulkin, AFP/Getty Images/Rich Fury
Принцесса Диана и актриса Эмма Коррин
По ее словам, художники по костюмам смогли точно воссоздать платье, которое было на Диане.
"Дизайнеры Дэвид и Элизабет Эммануэль, создавшие оригинальный наряд, передали нам его выкройки, и оно было сшито для меня", — поделилась актриса.
"Мы снимали сцену, в которой она впервые появляется в свадебном платье, в особняке Ланкастер-хаус. Надеть его мне помогала команда из десяти человек, потому что оно было очень массивным", — добавила она.
© AP Photo / PA PoolПринцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы в Лондоне, 29 июля 1981
Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы в Лондоне, 29 июля 1981 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / PA Pool
Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей свадьбы в Лондоне, 29 июля 1981
"Я вышла в нем, и все затаили дыхание. Это был самый прекрасный наряд из всех, которые я надевала в сериале. Действительно ее платье", — отметила она.
Актриса рассказала также, что тщательно готовилась к съемкам, узнала принцессу как друга и начала ей сочувствовать. Она встречалась с ее личным секретарем Патриком Джефсоном и "около ста раз" посмотрела фильм "Диана: История ее словами" (2017).
Оливия Колман в сериале Корона - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 11:31Культура
СМИ: сериал "Корона" продлили на шестой сезон
700211
КультураКино и сериалыНовости культурыДиана, принцесса Уэльская
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