https://ria.ru/20200911/korona-1577030159.html

Актриса, сыгравшая принцессу Диану, поразила съемочную группу "Короны"

Британская актриса Эмма Коррин рассказала в интервью изданию Vogue, что вся съемочная группа сериала "Короны" "затаила дыхание", когда она появилась на площадке РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T03:52

2020-09-11T03:52

2020-09-11T03:52

культура

кино и сериалы

новости культуры

диана, принцесса уэльская

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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости</strong>. Британская актриса Эмма Коррин <a href="https://www.vogue.co.uk/arts-and-lifestyle/article/emma-corrin-interview" target="_blank">рассказала</a> в интервью изданию Vogue, что вся съемочная группа сериала "Короны" "затаила дыхание", когда она появилась на площадке в реплике свадебного платья принцессы Дианы. Коррин сыграла ее в четвертом сезоне сериала, в одном из эпизодов которого показана ее свадьба с принцем Чарльзом. По ее словам, художники по костюмам смогли точно воссоздать платье, которое было на Диане. "Дизайнеры Дэвид и Элизабет Эммануэль, создавшие оригинальный наряд, передали нам его выкройки, и оно было сшито для меня", — поделилась актриса."Мы снимали сцену, в которой она впервые появляется в свадебном платье, в особняке Ланкастер-хаус. Надеть его мне помогала команда из десяти человек, потому что оно было очень массивным", — добавила она."Я вышла в нем, и все затаили дыхание. Это был самый прекрасный наряд из всех, которые я надевала в сериале. Действительно ее платье", — отметила она. Актриса рассказала также, что тщательно готовилась к съемкам, узнала принцессу как друга и начала ей сочувствовать. Она встречалась с ее личным секретарем Патриком Джефсоном и "около ста раз" посмотрела фильм "Диана: История ее словами" (2017).

https://ria.ru/20200710/1574153445.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, диана, принцесса уэльская