https://ria.ru/20200911/kiselev-1577117467.html
Киселев осудил требование СБУ удалить приложения МИА "Россия сегодня"
Требование СБУ к Apple удалить на Украине приложения "России сегодня" — это обычная для Запада цензура, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:33
2020-09-11T20:33
2020-09-11T23:08
миа "россия сегодня"
служба безопасности украины
apple
дмитрий киселев
украина
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Требование СБУ к Apple удалить на Украине приложения "России сегодня" — это обычная для Запада цензура, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.Ранее Apple уведомила "Россию сегодня" о требовании Службы безопасности Украины (СБУ) удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента App Store. Компания также уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения "Вести.ру", а также НТВ из каталога App Store на территории Украины.
https://ria.ru/20200911/blokirovka-1577108185.html
Правдаруб
Посмотрим как украинская сторона, будет просить российскую сторону, не показывать спутниковое российское телевидение над территорией Украины. :D
69
Миклухо МакКлайн
А интернет тоже в Украине выключат? А за сарафанное радио будут кидать в тюрьмы СБУ? :)))
54
17
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", служба безопасности украины, apple, дмитрий киселев, украина, общество