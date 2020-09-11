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https://ria.ru/20200911/kiselev-1577117467.html
Киселев осудил требование СБУ удалить приложения МИА "Россия сегодня"
Требование СБУ к Apple удалить на Украине приложения "России сегодня" — это обычная для Запада цензура, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:33
2020-09-11T23:08
миа "россия сегодня"
служба безопасности украины
apple
дмитрий киселев
украина
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Требование СБУ к Apple удалить на Украине приложения "России сегодня" — это обычная для Запада цензура, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.Ранее Apple уведомила "Россию сегодня" о требовании Службы безопасности Украины (СБУ) удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента App Store. Компания также уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения "Вести.ру", а также НТВ из каталога App Store на территории Украины.
https://ria.ru/20200911/blokirovka-1577108185.html
Посмотрим как украинская сторона, будет просить российскую сторону, не показывать спутниковое российское телевидение над территорией Украины. :D
69
А интернет тоже в Украине выключат? А за сарафанное радио будут кидать в тюрьмы СБУ? :)))
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миа "россия сегодня", служба безопасности украины, apple, дмитрий киселев, украина, общество

Киселев осудил требование СБУ удалить приложения МИА "Россия сегодня"

20:33 11.09.2020 (обновлено: 23:08 11.09.2020)
3989
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на презентации книги "Идеология русской государственности. Континент Россия"
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на презентации книги Идеология русской государственности. Континент Россия - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Требование СБУ к Apple удалить на Украине приложения "России сегодня" — это обычная для Запада цензура, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Ранее Apple уведомила "Россию сегодня" о требовании Службы безопасности Украины (СБУ) удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента App Store. Компания также уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения "Вести.ру", а также НТВ из каталога App Store на территории Украины.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
Вчера, 17:47
СЖР прокомментировал блокировку приложений ВГТРК на Украине

"Это, к сожалению, уже обычная для Запада цензура. Не тянут свободу слова. Зато Россия по свободе слова остается чемпионом мира. Нигде нет такого диапазона мнений и высказываний. Нам не страшно. Мы в балансе", — сказал Киселев РИА Новости.

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Обсудить 17
МИА "Россия сегодня"Служба безопасности УкраиныAppleДмитрий КиселевУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Посмотрим как украинская сторона, будет просить российскую сторону, не показывать спутниковое российское телевидение над территорией Украины. :D
11 сентября, 21:14
ППравдаруб
26421000
А интернет тоже в Украине выключат? А за сарафанное радио будут кидать в тюрьмы СБУ? :)))
11 сентября, 21:25
МММиклухо МакКлайн
26270001
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