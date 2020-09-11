https://ria.ru/20200911/kiselev-1577117467.html

Киселев осудил требование СБУ удалить приложения МИА "Россия сегодня"

Требование СБУ к Apple удалить на Украине приложения "России сегодня" — это обычная для Запада цензура, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня"... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T20:33

2020-09-11T20:33

2020-09-11T23:08

миа "россия сегодня"

служба безопасности украины

apple

дмитрий киселев

украина

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Требование СБУ к Apple удалить на Украине приложения "России сегодня" — это обычная для Запада цензура, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kiselev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Киселев</a>.Ранее Apple уведомила "Россию сегодня" о требовании Службы безопасности Украины (СБУ) удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента App Store. Компания также уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" , популярного новостного приложения "Вести.ру", а также НТВ из каталога App Store на территории Украины.

https://ria.ru/20200911/blokirovka-1577108185.html

Правдаруб Посмотрим как украинская сторона, будет просить российскую сторону, не показывать спутниковое российское телевидение над территорией Украины. :D 69

Миклухо МакКлайн А интернет тоже в Украине выключат? А за сарафанное радио будут кидать в тюрьмы СБУ? :))) 54

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украина

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", служба безопасности украины, apple, дмитрий киселев, украина, общество